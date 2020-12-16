Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в январе Прививочную кампанию от гриппа губернатор назвал репетицией перед предстоящей массовой иммунизацией от коронавируса.

Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, второй этап вакцинации от гриппа необходимо завершить на этой неделе, после чего в регион должна поступить третья партия вакцины.

Среди муниципалитетов, где от гриппа привито менее 80 % населения, – Шкотовский, Партизанский, Пожарский, Кировский, Красноармейский, Черниговский районы, Лазовский округ, Дальнегорск.

Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость усиления этой работы. Глава региона обозначил, что вакцинация от гриппа – репетиция прививочный кампании от коронавируса.

«Это те этапы, которые позволят подготовиться к вакцинированию от COVID-19 и сделать его на высоком уровне», – подчеркнул губернатор.

По словам Анастасии Худченко, начать прививать приморцев от коронавируса планируется с января 2021 года.

Как заявил Олег Кожемяко, каких-либо новых ограничительных мер в регионе вводить не планируется, однако главам муниципалитетов и контрольных органов необходимо заострить внимание на работе административных комиссий. А так как впереди праздничные дни, то особое внимание нужно уделить местам массового скопления людей.

«Если есть нарушения, реагируйте и пресекайте», – постановил губернатор.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса Нагаева