Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в январе

Прививочную кампанию от гриппа губернатор назвал репетицией перед предстоящей массовой иммунизацией от коронавируса.

16 дек. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4775 (6480) от 16 дек. 2020

Как доложила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, второй этап вакцинации от гриппа необходимо завершить на этой неделе, после чего в регион должна поступить третья партия вакцины.

Среди муниципалитетов, где от гриппа привито менее 80 % населения, – Шкотовский, Партизанский, Пожарский, Кировский, Красноармейский, Черниговский районы, Лазовский округ, Дальнегорск.

Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость усиления этой работы. Глава региона обозначил, что вакцинация от гриппа – репетиция прививочный кампании от коронавируса.

«Это те этапы, которые позволят подготовиться к вакцинированию от COVID-19 и сделать его на высоком уровне», – подчеркнул губернатор.

По словам Анастасии Худченко, начать прививать приморцев от коронавируса планируется с января 2021 года.

Как заявил Олег Кожемяко, каких-либо новых ограничительных мер в регионе вводить не планируется, однако главам муниципалитетов и контрольных органов необходимо заострить внимание на работе административных комиссий. А так как впереди праздничные дни, то особое внимание нужно уделить местам массового скопления людей. 

«Если есть нарушения, реагируйте и пресекайте», – постановил губернатор.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса Нагаева 