Коронавирус данными не радует Региональный оперштаб зарегистрировал очередной антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19.

По данным на утро 15 декабря, в Приморском крае за прошедшие сутки выявлены еще 242 пациента с коронавирусом. Пять человек умерли. Выздоровели 246 приморцев.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 25461 человека, излечившихся – 17897, умерших – 297 человек. Протестировано 645976 приморцев.

Напомним, что ежедневный показатель инфицированных превысил отметку в 200 человек еще в начале ноября и с тех пор количество заболевших стабильно растет.

Отдел новостей «В»