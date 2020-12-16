Губернатор поручил провести праздники без аварий и с Интернетом Работу по подключению к сети Интернет жителей края, оставшихся без связи после ноябрьского ледяного шторма, необходимо ускорить. Параллельно нужно повысить надежность коммунальных сетей, чтобы не допустить отключений тепла, света и воды в период новогодних праздников. Такие поручения на заседании регионального оперштаба дал губернатор Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, ему ежедневно продолжают поступать обращения от жителей края, недовольных отсутствием в домах подключения к Интернету и кабельному телевидению. Губернатор напомнил представителям провайдеров, что у них остается несколько дней до того, чтобы полностью завершить аварийно-восстановительные работы.

«Режим ЧС в крае уже снят, но эту работу они должны сделать. После удара стихии прошло больше 20 дней, и до сих пор мы видим массу обращений граждан, что нет подключения к Интернету. У провайдеров есть срок до 20 декабря, чтобы закончить подключать дома и микрорайоны непосредственно к Интернету. Иначе мы вынуждены будем обращаться в министерство цифрового развития», – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор поручил в ближайшее время начать работу по повышению надежности коммунальных сетей, чтобы праздничные дни приморцев не были омрачены новыми аварийными отключениями.

«Прошу министерство ЖКХ, агентство по энергетике, глав муниципалитетов внимательно проконтролировать, чтобы в праздничные дни ситуация была под контролем. Руководители водоснабжающих и теплоснабжающих организаций, тоже к этой работе подключайтесь. Просмотрите, где какие будут переключения, какие будут оставлены аварийные бригады, как составлен их график. Чтобы руководители были на местах в праздничные дни, техника. В случае нештатной ситуации реагирование должно быть мгновенным. Нужно начинать сейчас, потом будет поздно это делать. Важно быть готовыми, чтобы не нарушить снабжение людей водой, теплом и электричеством», – подчеркнул глава региона.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА /правительство Приморского края