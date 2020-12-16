В новогодние праздники горожан пригласят на лыжную трассу В поселке Канал на острове Русском приступили к искусственному оснежению лыжной трассы. Планируется, что она будет открыта для всех желающих к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Сегодня на объекте в круглосуточном режиме работает современная система механического оснежения. Она состоит из двух пушек, которые создают искусственный снег. Ожидается, что при таком графике и сохранении морозной погоды обработка всей трассы займет неделю.

«Уверен, что трасса станет замечательным местом зимнего отдыха для тысяч горожан и гостей Владивостока, – говорит глава города Олег Гуменюк, приехавший проверить ход работ. – В прошлом году вы увидели, что беговые лыжи у нас очень востребованный вид спорта. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы открыть трассу как можно раньше. На месте убедился, что пока все идет по плану».

Обустройство лыжной трассы на острове Русском проходит в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Кроме мобильной системы искусственного оснежения на средства субсидий были закуплены снегоход, фреза и другое оборудование. Для гостей трассы подготовили около 300 пар лыж, которые можно будет взять в бесплатном прокате. Также здесь будут работать теплые раздевалки и кафе.

Большую работу на месте будущей лыжной трассы провели специалисты муниципального предприятия «ВПЭС». Они установили почти 300 энергосберегающих светодиодных светильников вдоль всего маршрута и пять железобетонных опор, чтобы подключить электричество для снеговых пушек.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru