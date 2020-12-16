«Зимние истории» готовят приморцам гастрономические улицы Пятый фестиваль из серии «Сделано в Приморье» – «Зимние истории» – откроется во Владивостоке 23 декабря. Жители и гости края смогут по традиции приобрести продукты от местных производителей к праздничному столу, перекусить на зимней гастроулице и купить подарки и сувениры ручной работы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Фестиваль «Зимние истории. Сделано в Приморье» продлится до 10 января и будет состоять из трех зон. Первую – гастрономическую – займут рестораны и пекарни Владивостока, которые представят вкусные угощения. Заявки на участие уже подали семейное предприятие «Пай Фэмили», рестораны «Цех» и «Гусь-Карась».

«В этот раз делаем упор на свежую выпечку, в частности, домашние пироги, блины, пирожки, а также горячие напитки, чтобы можно было согреться и подзарядиться энергией перед покупками подарков на фестивале. Будем открываться в 10.00 и закрываться в 20.00», – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

На площадке на улице Адмирала Фокина разместятся три теплых домика, где будут вести торговлю приморские предприниматели. Желающие смогут купить здесь продукты и товары к празднику.

«Гостям фестиваля предложат приобрести к праздничному столу рыбку от «Кузьмича», которая произвела фурор на весеннем фестивале в честь Масленицы. Можно будет купить мед и медовое мыло для подарков от «Сколова». На фестивале будут и носки от «Эвернит» с новогодней тематикой, а также сырные корзины от «Сырных историй», – уточнила куратор проекта Марина Прудникова.

Здесь же разместят большой творческий шатер для приморцев, которые занимаются декоративным и прикладным творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров. Желающие смогут приобрести елочные игрушки, декор для интерьера, вязаные изделия, украшения и одежду. Для детей и взрослых будут проходить мастер-классы по росписи на ткани и созданию игрушек.

Рядом с шатром для самозанятых на площади появится красивый елочный базар. Организаторы еще принимают заявки от предпринимателей, которые хотят работать на площадке.

Заявки принимаются и для работы на других площадках фестиваля «Зимние истории». Организаторы бесплатно предоставляют участникам теплые домики под торговлю, а самозанятым – место в большом шатре. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (423) 279-59-09.

«Ровно год назад мы открыли серию фестивалей «Сделано в Приморье». За это время возможность показать свои товары получили более 150 компаний из 20 муниципалитетов. Поддержка локальных продуктов, развитие местных брендов и производителей позволяют малым компаниям выходить на более высокий уровень, получать новых покупателей. Наша задача – сделать так, чтобы бренд «Сделано в Приморье» был знаком качества как в России, так и за ее пределами», – подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

В 2020 году прошло уже четыре фестиваля под брендом «Сделано в Приморье», которые посетили более 150 тысяч человек. Предприниматели смогли продать более 20 тонн продукции.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА /правительство Приморского края