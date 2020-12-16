Альпийская фиалка: цветущая назло холодам Почему выращивать цикламены особенно удается криминалистам, нейрохирургам и лаборантам

Сколько цветов нужно для счастья? Коллекционеры никогда не ответят на этот вопрос. Даже если в квартире закончились подоконники, места на шкафах и на лоджии, где-то растет, цветет и не дает покоя очередной «цветок мечты». Потому что растения становятся частью и смыслом жизни.

В случае с Натальей Сидоренко именно так и было. В машине скорой помощи она уже теряла сознание, но к жизни ее возвращала мысль: кто же без нее будет заботиться о цветах?

– Да, я балансировала на очень тонкой грани, и врачи потом удивлялись, что все закончилось благополучно. А я помню, что в тот момент думала о своих цикламенах и о близких. Но люди о себе смогут позаботиться. Поэтому, как ни странно, тревога за цветы была сильнее. Она меня и вытаскивала из провалов. Я тогда пережила клиническую смерть, – вспоминает Наталья.

Приморье цикламену – Альпы

Первый цикламен, он же альпийская фиалка, Наташе подарила мама – привезла из Ботанического сада города Тарту кашпо с изящными белыми цветами. Было это почти 30 лет назад. Тот цикламен удивлял регулярным цветением 22 года! За это время в доме собралась большая коллекция этих восхитительных растений.

– Я люблю цветы и всегда стараюсь понять, что нужно каждому растению, – рассказывает Наталья. – Цветы всегда отзываются на уход и адекватные условия. Если соблюдать температуру, освещенность, влажность и определенную кислотность почвы, тогда будут и результаты.

Если говорить о цикламенах, условия для них создать не слишком сложно: нужны постоянная температура, не слишком яркое солнце и продолжительный световой день в любое время года. В Приморье день достаточно длинный даже зимой, цикламенам он подходит на 100 процентов. Так что у нас для них великолепный климат.

Коллекция Натальи – это 50 разных сортов и видов цикламенов. Есть европейские, есть персидские сорта и гибриды плюс уникальные сорта и гибриды собственной селекции. А это годы труда и наблюдений, потому что получить собственный сорт – долгая кропотливая работа.

Исправить Рококо

Представляете, более 50 цветочных горшков и в каждом пышная шапка цветков: темно-фиолетовых, бордовых, белых, лососевых, лиловых, персиковых и нежно-розовых – всех цветов и оттенков даже не перечислить. А еще у каждого вида своя форма цветка, окрас листьев. Любоваться можно часами. Кажется, вот оно совершенство, прекраснее не бывает.

Однако у коллекционеров свои понятия о совершенстве и красоте, поэтому многие и становятся селекционерами. На счету Натальи Сидоренко четыре авторских сорта цикламенов и несколько гибридов.

– Для селекции существуют разные причины, – объясняет она. – К примеру, был у меня сорт Рококо, скажем, так себе сорт, у него цветоножка слабая, от этого цветок полегает, вида никакого. На пачке семян это был красивый цветок насыщенного фиолетового цвета, на деле – ничего особенного. Но есть цикламены линии «Корона царя Соломона». У них красивый цветок с мощной цветоножкой. И я опылила их пыльцой цветки Рококо. Около 4 месяцев идет созревание семян. Среди них бывают пустышки, бывают невсхожие, иногда прорастает всего одно семечко из десяти, но и это результат. Когда появился росточек, ждем, пока он подрастет, дойдет до цветения. И тогда смотрим, какие качества он взял от своих родителей – материнского растения и растения-опылителя. Это гибрид первого поколения. Дальше при цветении опыляем его уже своей пыльцой, опять высеваем созревшие семена и смотрим, сохраняют ли растения приобретенные признаки. Работа над новым сортом может продолжаться в среднем 8-10 лет. Цикламены размножаются только семенами. Поэтому есть возможность для гибридизации. Единственное, чтобы был предсказуемый результат, нужно исключить вмешательство в процесс опыления насекомых, поэтому лучше заниматься селекционной работой зимой. И все, что вы делаете, необходимо тщательно записывать.

Соперник новогодней елки

Цикламен – долгожитель, может радовать вас больше 20 лет. Есть сорта, которые цветут годами без периода покоя.

– У меня несколько растений без перерыва цветут уже 3-4 года. Я даже стараюсь искусственно прервать это цветение, чтобы дать им отдохнуть и набраться сил, – говорит Наталья. – Вообще, азалии и цикламены – чемпионы по срокам цветения. Зацветают в октябре и продолжают цвести до мая.

Все гости, которые приходят ко мне в новогодние праздники, в первую очередь спешат полюбоваться не елкой, а цикламенами. А я, когда думаю о планах на следующий год, всегда связываю их с цветами. Это же огромное поле деятельности, может быть, удастся вывести еще один новый сорт. Думаю, самые прекрасные сорта цикламенов нас еще ждут впереди.

Сейчас у меня в работе цикламены из серии «Серебряное сердечко». Эта линия старая, у нее один недостаток – некрупный цветок. Я пытаюсь получить на основе этой линии новые гибриды, скрещиваю с цикламенами серии «Винтерфелл Скарлет». Очень интересно получить результат. Кстати, моими сортами и гибридами интересуются не только любители, но и ботанические сады. И это повод для гордости.

Красота – для ответственных

У хорошего цветовода все должно происходить продуманно и заранее. Цветение закончилось – проверьте, не нуждаются ли растения в пересадке. В зимний период для цикламенов важно, чтобы температура была не слишком высокой: 8-10 градусов ночью и 13-15 днем. Обычно им комфортно на утепленной лоджии.

– Цикламены бесконечно разнообразны. Они бывают с запахом ландыша и манго, с горьковатыми нотками тополиных почек, бывают и очень тонкие ароматы, напоминающие парфюм. Есть цикламены, цветы которых совсем не пахнут, – рассуждает Наталья.

По ее убеждению, цветоводство – дело не только увлекательное, но и ответственное.

– Настоящий цветовод настолько бережно относится к растениям, что почву чувствует пальцами. Конечно, цикламены могут расти и в спартанских условиях. Но в этом случае вы никогда не увидите всей красоты и роскоши цветения, которая в них заложена. Я заметила, что выращивать цикламены получается у людей тех профессий, которые требуют большой ответственности, пунктуальности, кропотливого отношения к делу: у экспертов-криминалистов, нейрохирургов, лаборантов, педагогов. Цикламен – гордый цветок, который не прощает пренебрежения.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»