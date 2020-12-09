Маленькой елочке… жарко зимой Да, хвойные деревья не боятся морозов, однако зимнее солнце может вызвать ожог хвои и нанести молодым растениям серьезный урон. Так что елочкам в вашем саду все-таки нужен зимний наряд. Но каким он должен быть? Легким!

Чем укрывать хвойные на зиму? Как правильно выбрать сроки для укрытия и кто может обойтись совсем без одежек? На эти вопросы мы попросили ответить ландшафтного дизайнера Регину Ким и с ее помощью сформулировали краткие правила по уходу за хвойными растениями и их укрытию.ПРИСТУПАЕМ К УКРЫТИЮ С ОСЕНИ, ЕСЛИ:

понимаем, что до весны мы не будем приезжать на участок, где растут наши хвойные.

УКРЫВАЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСЛИ:

это молодое растение, которому нет еще 3 лет;

растение зимует на вашем участке первый год после пересадки;

растение болело весной и летом, у него ослаблен иммунитет; это незимостойкое растение, которое не выживает в нашем климате (отдельные виды туй, кипарисовиков).

НЕ УКРЫВАЕМ, ЕСЛИ:

растение буреет после наступления холодов – оно уже включило свои защитные механизмы от солнца и мороза и с зимовкой справится самостоятельно (можжевельник Даурский, микробиота);

растение старше 3 лет, оно здоровое, имеет стойкий иммунитет, из прошлогодней зимовки вышло без значительных потерь.

ОТКЛАДЫВАЕМ УКРЫТИЕ, ЕСЛИ:

имеем возможность приступить к укрытию в любой момент (тогда над растением устанавливается только каркас, который позволит в случае необходимости сделать укрытие быстро; каркас ставим, однако ничего не накрываем, а начинаем внимательно наблюдать за погодой и за состоянием растений);

растение имеет хвою, окрашенную в голубоватые или желтоватые тона (такая хвоя меньше подвержена ожогам, чем хвоя зеленого цвета, поэтому за такими растениями мы сначала наблюдаем: если не начнут гореть, накрывать их не нужно);

начало зимы будет снежным и выпадет достаточно снега (он и без нашего участия накроет низкие и стелющиеся можжевельники, карликовые горные сосны и прочие малогабаритные хвойные; если высота снежного покрова недостаточна, вы можете закидать растения снегом с дорожек или других участков сада; главное, следите, чтобы не обломить и не развалить ветки, не испортить экстерьер ваших питомцев; зато в сугробе они перезимуют отлично, а весной, получив достаточно влаги, будут активно вегетировать);

февраль будет пасмурным, хмурым, снежным, без палящего солнца, от которого мы и собирались прятать наши растения (но так бывает редко).

Какая шубка нужна нашим елочкам?

Больше всего подходит сетка-притенка, она продается в специализированных садовых магазинах. Для нашего яркого солнца нужно применять сетку с 80-процентным и 90-процентным затенением. Можно обойтись и подручными средствами – взять мешковину, тюль.

Категорически противопоказаны спанбонд, лутрасил и агротекс. Они дают тепло, а оно нам не нужно.

Без чего точно нельзя обойтись при укрытии, так это без каркасов. Потому что колючие иголочки без труда прокалывают мешковину и сетку, торчат поверх укрытия и, конечно, сгорают на солнце. Получается, что укрытие их не защищает. Мы его снимаем, а наши хвойные – обгоревшие. Кроме того, каркасы оберегают растения от сломов в случае сильного снегопада.

Растения, которые имеют маленькие размеры, можно просто накрыть техническими или обычными пластиковыми горшками. Они спрячут их от яркого солнца. Для вентиляции в горшках должны быть отверстия. Но не слишком большие, потому что, проникая через эти отверстия, солнце также опаляет хвою.

Нельзя укрывать ведрами: под ведром будет парить, оно нагреется, внутри будет теплый воздух, который спровоцирует вегетацию, это приведет к высыханию и выпреванию, в конечном счете – к гибели растений. А каркас помогает создать сухое воздушное укрытие.

Укрывной материал не должен касаться растений. Поэтому опоры каркаса должны быть чуть выше, чем ствол, если только вы не собираетесь его пригибать.

Общие рекомендации для успешной зимовки

Перед укрытием все хвойные растения нужно обработать фунгицидными препаратами. Желательно провести две обработки.

Всем хвойным, если осень была затяжной, с плюсовыми температурами и сухой, нужен обязательный предзимний полив, особенно если не только осень, но и зима будет сухой, бесснежной. Конечно, грунт до апреля будет мерзлым, но, если есть возможность, в такую зиму растения нужно поливать и в феврале, и в марте. Это поможет потом деревьям быстрее выйти из зимы и накопить хоть какой-то запас влаги.

После сухой осени и бесснежной зимы весной растения нужно будет отливать. Но зачастую у нас бывает сухая весна, когда влагу растениям взять негде. Они с трудом раскрывают почки. Поэтому растения можно поливать уже ранней весной.

Если выпал снег, то проводим снегование: собираем снег и засыпаем им корни деревьев, складируем под деревья и кусты, запасая таким образом хотя бы минимальное количество влаги.

Осенью хвойные поливаем обязательно, наша цель – чтобы грунт замерз вместе с водой. Запомните, что снегование, если есть снег, – обязательная процедура!

Когда нужно открывать хвойные растения?

Главное, не торопиться. Хорошим ориентиром служат зимовавшие без укрытия буреющие хвойники, та же микробиота. Как только весной она начнет восстанавливать зеленую окраску, это сигнал, что можно снимать укрытия со всех хвойных растений. То есть земля оттаяла, корни начали работать, микробиота позеленела. Это говорит о том, что природные условия позволяют вступить в вегетацию и остальным хвойным.

Ни в коем случае не рекомендуется открывать туи раньше конца апреля – начала мая. Даже если температура воздуха уже поднимается до 20 градусов, грунт остается мерзлым, корни еще не работают, поэтому туи, раскрытые раньше времени, начинают гореть.

Сразу после снятия укрытия хвойные нужно обязательно обработать противогрибковыми препаратами. Первую обработку проводят в начале апреля, временно сняв укрытие, потом растения снова укрывают. Вторая обработка фунгицидами проводится после окончательного снятия укрытия.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

После ноябрьского снега с дождем деревья оказались закованными в хрустальный панцирь. Многие ветки с трудом выдерживают массу льда и снега. Все, что не поломалось, нужно попытаться освободить от наледи.

Для этого берем небольшую деревянную палку и слегка простукиваем стволы. Делаем это с большой осторожностью, чтобы не повредить ветки и кору. Можно использовать не одну, а сразу две палки. Одной обстукиваем ветки, вторую подкладываем, то есть ветка как бы оказывается между молотом и наковальней, таким образом легче разбить лед.

Если вы видите, что заледенелый кончик ветки вы, скорее всего, весной срежете при санитарной или формирующей обрезке деревьев, то можете срезать все эти кончики сейчас, чтобы уменьшить на ветвях массу льда и снега и чтобы ветви распрямились. Иначе следующий выпавший снег может своей массой окончательно раздавить поникшие деревья, древесина не выдержит такой нагрузки и сломается.

У хвойных деревьев ветви также склонились под тяжестью наледи и снега, что ведет к деформации кроны. Нужно аккуратно убрать снег, чтобы снизить нагрузку на ветви и обнажить наледь для воздействия солнца. Освобожденные от снега ветви скорее начнут оттаивать, освобождаться от ледяного панциря.

Убирать и обметать снег надо очень аккуратно, так как ветви и хвоинки легко ломаются.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»