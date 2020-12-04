У криминальных боссов есть вопросы

И снова большое количество премьер принесла новая кинонеделя

4 дек. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4770 (6475) от 4 дек. 2020

На большие экраны Владивостока выходят боевик «Криминальные боссы», биографический триллер об американской писательнице «Ширли», мелодрама «Сумасшедшая любовь», испанский триллер «Преступить черту», отечественная драма «Трое» и южнокорейский боевик «Избави нас от лукавого».

«Криминальные боссы» (18+)

В самом преступном округе Америки правит наркобарон по имени Фрог. Отъявленные негодяи собираются там, чтобы получить власть над преступным миром. Кайл и Суин – лишь пешки в этой игре. Они, как и многие, никогда не видели Фрога, но именно эти двое развязывают настоящую войну.

«Сумасшедшая любовь» (12+)

До последнего года учебы в школе Адаму удается выдавать себя за обычного подростка, немного закрытого, но остроумного и интересующегося кулинарией. Все хорошо до одного момента: сложности в семье провоцируют приступ, после которого Адаму предстоит научиться уживаться не только с обозлившимися одноклассниками, но и с галлюцинациями в виде четырех напористых личностей. Помочь справиться с любой проблемой могут любовь и забота. Но как довериться другому человеку, если не можешь верить даже самому себе?

«Преступить черту» (18+)

После смерти отца Дани, решив изменить свою жизнь, планирует отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой. Но романтическая идиллия оборачивается кошмаром. В отношения влюбленных вторгается сжигаемый ревностью бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для самого героя последствиям.

«Ширли» (18+)

В поисках вдохновения для написания очередного хоррор-шедевра Ширли Джексон приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру-манипуляцию на грани жизни и смерти.

Картина, посвященная реальной писательнице, описавшей страхи и пороки американской глубинки еще задолго до Стивена Кинга. 

«Трое» (16+)

Муж, жена и другая женщина. В кадре только трое. Камерная драма от режиссера Анны Меликян, совмещающая инфантильность и суровую правду отношений в разных пропорциях. В главных ролях снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Как правило, отечественные фильмы, снятые за копейки, смотрятся намного выгоднее и интереснее, чем масштабные крупнобюджетные проекты. 

«Избави нас от лукавого» (18+)

Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания – убийства главы клана якудза – он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнает, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила няня. Задействовав все свои связи, Ин-нам пускается на поиски ребенка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, который жаждет отомстить за смерть брата – того самого якудзы. 

Фото с сайта Kinopoisk.ru