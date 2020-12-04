У криминальных боссов есть вопросы И снова большое количество премьер принесла новая кинонеделя

На большие экраны Владивостока выходят боевик «Криминальные боссы», биографический триллер об американской писательнице «Ширли», мелодрама «Сумасшедшая любовь», испанский триллер «Преступить черту», отечественная драма «Трое» и южнокорейский боевик «Избави нас от лукавого».

«Криминальные боссы» (18+)

В самом преступном округе Америки правит наркобарон по имени Фрог. Отъявленные негодяи собираются там, чтобы получить власть над преступным миром. Кайл и Суин – лишь пешки в этой игре. Они, как и многие, никогда не видели Фрога, но именно эти двое развязывают настоящую войну.

«Сумасшедшая любовь» (12+)

До последнего года учебы в школе Адаму удается выдавать себя за обычного подростка, немного закрытого, но остроумного и интересующегося кулинарией. Все хорошо до одного момента: сложности в семье провоцируют приступ, после которого Адаму предстоит научиться уживаться не только с обозлившимися одноклассниками, но и с галлюцинациями в виде четырех напористых личностей. Помочь справиться с любой проблемой могут любовь и забота. Но как довериться другому человеку, если не можешь верить даже самому себе?

«Преступить черту» (18+)

После смерти отца Дани, решив изменить свою жизнь, планирует отправиться в кругосветное путешествие. Накануне поездки судьба сводит его с загадочной и чувственной красавицей Милой. Но романтическая идиллия оборачивается кошмаром. В отношения влюбленных вторгается сжигаемый ревностью бывший возлюбленный Милы. Встреча, которая грозила Дани смертельной опасностью, приводит к шокирующим для самого героя последствиям.

«Ширли» (18+)

В поисках вдохновения для написания очередного хоррор-шедевра Ширли Джексон приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру-манипуляцию на грани жизни и смерти.

Картина, посвященная реальной писательнице, описавшей страхи и пороки американской глубинки еще задолго до Стивена Кинга.

«Трое» (16+)

Муж, жена и другая женщина. В кадре только трое. Камерная драма от режиссера Анны Меликян, совмещающая инфантильность и суровую правду отношений в разных пропорциях. В главных ролях снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Как правило, отечественные фильмы, снятые за копейки, смотрятся намного выгоднее и интереснее, чем масштабные крупнобюджетные проекты.

«Избави нас от лукавого» (18+)

Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наемным убийцей. После выполнения последнего задания – убийства главы клана якудза – он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнает, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила няня. Задействовав все свои связи, Ин-нам пускается на поиски ребенка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, который жаждет отомстить за смерть брата – того самого якудзы.

Фото с сайта Kinopoisk.ru