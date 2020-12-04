В обнимку с Китаем, или Народный Инь Ян В музее современного искусства «Артэтаж» открылась выставка «Русский народный Инь Ян» (0+). Это первая персональная выставка Марии Аношкиной, молодого художника из Владивостока.

Мария с детства увлекалась рисованием, но в поисках себя попробовала немало разных профессий: училась дизайну, фотографии, работе с малыми архитектурными формами и интерьерной росписью…

Одним из самых удачных своих проектов считает адаптацию пространства музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева для слепых и слабовидящих людей.

Художница много путешествует, и увиденное становится источником ее вдохновения… А в прошлом году Мария Аношкина уехала в Москву.

– Вдали от дома я начала вспоминать все прекрасное и особенное, что есть во Владивостоке, – признается художница. – Отдалившись от объекта любви, все чаще начинаешь мысленно к нему возвращаться, вспоминать, анализировать. И я остро ощутила: мне не хватает «азиатчины». Владивосток и Азия сплетены, и границы между нами весьма условны: близость культур, схожесть эстетики и философии…

Серия картин «Русский народный Инь Ян» – это череда историй, отсылающих зрителя к целому ряду узнаваемых образов, потешно переплетенных между собой. На выставке представлены живописные работы, а также миниатюрные миры, созданные из дерева, пластика и того, что другой человек назвал бы мусором. Но в руках художницы эти материалы обретают новый смысл и новую жизнь…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА