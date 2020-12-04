На носу сидит Баян Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева продолжает в своих социальных сетях знакомить посетителей с уникальными экспонатами из фондов.

На этот раз на страничке музея в «Инстаграме» рассказывается об изящной серебряной оправе вазы-ладьи с фигурой Баяна.

В русском искусстве конца XIX — начала XX веков был необычайно популярен неорусский стиль. Художники, скульпторы и архитекторы создавали свои работы, опираясь на национальные народные формы, поэтику и символику русских легенд и сказаний.

Среди экспонатов собрания художественного металла музея Арсеньева хранится серебряная оправа для хрустальной вазы-ладьи, изготовленная Московской ювелирной фирмой О.Ф. Курлюкова. Это яркий пример неорусского стиля в декоративно-прикладном искусстве начала XX века. Серебряное обрамление для кормы ладьи стилизовано под ручку старинного деревянного ковша с растительным орнаментом.

На носу ладьи разместилась фигура древнерусского певца и сказителя Баяна, играющего на гуслях. Он не раз упоминается в «Слове о полку Игореве», известнейшем памятнике древнерусской литературы. Согласно одной из трактовок образа певца Баян перевозит на ладье души погибших воинов в мир Нави, сопровождая путь погребальным пением. Возможно, обрамление хрустальной вазы-ладьи, на носу которой сидит Баян, символизирует погребальную ладью, которая имела широкое распространение в культуре Древней Руси.

Когда-то ладья из граненого хрусталя с серебряной оправой стояла в семье старожилов города Владивостока Сапруновых. Со временем хрустальное основание было утрачено, а металлические детали потомки Сапруновых передали в коллекцию музея в 1988 году. У Баяна из фондов музея есть уникальные черты, отличающие его от подобных произведений прикладного искусства: он словно лишь на секунду остановился и сейчас продолжит игру на гуслях. Кстати, его одежда скромна и вполне могла бытовать среди российских крестьян в XIX веке. Тогда как, например, сходная фигурка, представленная музеем Московского Кремля, отличается большей статичностью и пышными одеждами гусляра.

В настоящее время предмет не представлен на музейных площадках и хранится в фондах музея.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева