А не спеть ли нам песню о любви… Владивостокцев приглашают принять участие во Всероссийском заочном конкурсе стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь!», посвященном памяти Иосифа Кобзона.

Как сообщают организаторы, конкурс проходит в рамках ежегодного фестиваля авторской песни «Гринландия».

В нем смогут поучаствовать авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы. Темы, которые предлагают раскрыть участникам в своих произведениях, – семейные отношения, человеческие ценности, дружба, любовь. Также приветствуются работы, посвященные Великой Отечественной войне и Родине. Основные номинации конкурса: «Автор слов и музыки», «Автор музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив».

Особенностью конкурса в этом году станут две специальные номинации – «Молодежная мастерская» (для авторов и исполнителей в возрасте до 35 лет) и «Лучшее исполнение песни из репертуара Иосифа Кобзона».

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый продлится до 30 апреля 2021 года. По его итогам жюри определит дипломантов конкурса. На втором этапе будут определены лауреаты конкурса, а обладателя звания «Народный победитель» выберут участники интернет-голосования. Окончательные итоги творческого состязания станут известны 31 мая 2021 года. Победители получат возможность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» на заключительном гала-концерте.

Ознакомиться со всеми условиями конкурса и подать заявку можно на официальном сайте фестиваля или в группе в «ВКонтакте». Организатором конкурса выступает некоммерческий фонд поддержки патриотических, социальных, экономических и культурных программ «Патриотическое движение «Гринландия».

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ