Прием антибиотиков на всякий случай приведет к катастрофе национального масштаба Сейчас, в период пандемии, в аптеках наблюдается повышенный спрос на антибактериальные препараты. Граждане зачастую закупают их впрок, нередко самостоятельно принимают для профилактики. Даже несмотря на то, что врачи неустанно твердят: для лечения вируса COVID-19 антибиотики не подходят!

О том, насколько опасен бесконтрольный прием антибиотиков, на портале primorsky.ru рассказала главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.

– Сейчас мы имеем дело с вирусной эпидемией, не бактериальной, которая встречается в зимнее время. Поэтому необоснованный прием антибиотиков пациентами в амбулаторных условиях является абсолютно неэффективным и бессмысленным. Их применение оправданно только в случае присоединения бактериального воспаления или возникновения осложнений, – утверждает инфекционист. – Более того, антибиотики без назначения врача – это вред самому себе. Во-первых, они не помогают вылечить инфекционное заболевание, коим является COVID-19. В рекомендациях экспертов министерства здравоохранения четко прописано: при легком течении и при отсутствии бактериального воспаления, при отсутствии выраженной воспалительной реакции применение антибиотиков не нужно и может быть даже опасным, поскольку у этих препаратов есть много противопоказаний.

Во-вторых, антибиотики не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая коронавирусную.

Поэтому в любой клинической ситуации антибиотики должны назначаться только врачом, который отслеживает динамику состояния пациента и готов внести изменения в протокол лечения в соответствии с симптоматикой. Есть четкие правила назначения антибиотиков на основе результатов исследования биоматериала, содержащего бактерию, а также анализов, свидетельствующих о системном воспалительном процессе, – говорит Симакова.

Доказано, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что другие микроорганизмы, которые обитают в полости рта, в кишечнике и потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми.

В итоге к большинству этих препаратов у пациента может возникать резистентность: возбудители инфекций станут невосприимчивы к ним. А это значит, что в экстренной ситуации и при тяжелых заболеваниях привычные антибактериальные препараты ему не помогут.

Антибиотики жизненно необходимы в хирургии, онкологии, гематологии, трансплантологии, травматологии и других отраслях медицины. И если они станут бесполезными, это будет катастрофа национального масштаба.

Отдел новостей «В»

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