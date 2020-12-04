Чего зимой организму хочется? Мандаринов и апельсинов Эти фрукты, как все знают, богаты витамином С – очень полезным в профилактике и лечении вирусных заболеванияй. Кроме того, по уверению специалистов краевого Роспотребнадзора, цитрусовые помогают мозгу не стареть, а печени избавляться от холестерина. Правда, и здесь скрыта ловушка. Итак, что съесть, чтобы и организм порадовать, и вреда ему не нанести.

Лимоны. Содержат цитрин, который улучшает усвояемость витамина С, поэтому они хороши для профилактики простуды. Кроме того, они нормализуют сосудистый тонус, стабилизируют работу нервной системы. В составе лимонов много меди, которая способствует правильному усвоению белков, углеводов и железа.

Апельсины. Богаты не только аскорбиновой кислотой, но и витаминами В1, В2, В4, В5 и В6. Главная их польза – в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга. В апельсинах также присутствуют витамин А и бета-каротин, необходимые детям для качественного умственного развития и пожилым людям – для профилактики возрастных изменений мозга.

Мандарины. Витаминно-минеральный состав мандаринов практически такой же, как у апельсинов. Кроме того, в них высока концентрация флавоноида нобилетина. Он предотвращает накопление жира в печени, препятствует отложению в сосудах холестериновых бляшек и повышает чувствительность клеток к инсулину.

Грейпфруты. Грейпфруты (особенно их белые перегородки) содержат горький флавоноид нарингенин. Вещество помогает печени активно сжигать жиры, ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови, подавляет аппетит. Поэтому в процессе похудения грейпфруты в рационе поистине незаменимы. В то же время грейпфруты содержат соединения, блокирующие действие некоторых пищеварительных ферментов. В связи с этим горькие плоды нельзя сочетать с приемом некоторых лекарств: антибиотиков, спазмолитиков, антигистаминных и противоаритмических средств, препаратов для снижения давления, оральных контрацептивов.

Еще один немаловажный факт: калорийность любого плода цитруса составляет около 35–40 ккал на 100 г. В них мало сахаров, зато много воды и пищевых волокон.

Однако, несмотря на свою полезность, цитрусовые имеют несколько противопоказаний. Их не стоит употреблять людям, склонным к аллергии, так как плоды имеют высокую аллергенность. По той же причине осторожными с этими фруктами следует быть кормящим мамам: в период лактации цитрусы могут стать причиной аллергии у малыша.

Соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут стать причиной обострения хронического гастрита, язвы желудка или панкреатита. Из-за высокой кислотности после употребления этих фруктов стоит почистить зубы или хотя бы прополоскать рот для защиты зубной эмали.

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать цитрусы.

Приобретайте фрукты только в санкционированных торговых точках. Избегайте покупок в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно вдоль автомобильных магистралей.

Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.

У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

Перед употреблением фрукты обязательно нужно тщательно мыть. Это служит профилактикой острых кишечных инфекционных заболеваний и отравлений.

Отдел новостей «В»

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