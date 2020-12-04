Дарующий жизнь Срочно требовалась операция 5-летней девочке с опухолью мозжечка. Заведующая отделением, которая проводила такие операции, была на конференции в другом городе. Ждать ее возвращения было смерти подобно: счет шел на часы. Выбор пал на начинающего нейрохирурга Юрия Галина. Операция прошла успешно.

Случилось это в 1967 году, и это была его первая самостоятельная операция. Спасенная девочка спустя много лет, уже став взрослой, приходила к нему на консультацию, правда, уже по другому заболеванию.

– Ко мне на прием нередко приходят мужчины и женщины, которых я оперировал 30, 40 или 45 лет назад. До сих пор благодарят за спасение. Конечно, мне это очень приятно, – говорит нейрохирург.

Заслуженному врачу России, одному из лучших нейрохирургов Приморского края Юрию Галину 6 декабря исполняется 80 лет. Он без малого 57 лет проработал в ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», из них 44 года заведовал нейрохирургическим отделением.

За эти годы провел тысячи сложнейших операций.

Галин никогда не жалел, что в 1957-м пошел учиться на врача. Хотя с детства увлекался электротехникой и даже собирался поступать в Дальневосточный политехнический институт. Пойти в медицину убедил двоюродный брат, студент Хабаровского мединститута.

В то время медицинского института во Владивостоке еще не было – будущих врачей готовили на соответствующем факультете ДВГУ. Спустя два года после его поступления факультет выделился в отдельную структуру – институт. В те годы интернатуры еще не существовало. Юрий Михайлович пришел в больницу врачом общего профиля. Потом переквалифицировался на нейрохирургию.

– Нейрохирургия – это сочетание хирургии и неврологической диагностики, которые мне всегда нравились. Конечно, поначалу проведение операций мне не доверяли. Тогда опытные нейрохирурги часто выезжали на вызовы по городу и краю, а я их сопровождал и учился. Ассистируя сначала на простых, затем на более сложных операциях, я приобретал опыт. Позже защитил кандидатскую, но работать над докторской степенью не стал. Иначе пришлось бы уйти из практической нейрохирургии. А мне хотелось оперировать, – говорит сегодня заслуженный врач России Галин.

Юрий Михайлович до сих пор трудится в родном медучреждении. Правда, уже не заведующим нейрохирургическим отделением, а в поликлинике.

– Конечно, я думал уйти на пенсию. Но что мне тогда делать? Просто лежать и отдыхать я не могу. С ума же можно сойти от безделья, – рассуждает юбиляр.

По его словам, здоровый образ жизни и ежедневная утренняя зарядка придают ему силы. Но его главный источник жизненной энергии – любовь к своей профессии. А еще – мы просто убеждены – благодарность его пациентов, которым он подарил жизнь.

Сергей КОЖИН

Фото из архива Юрия ГАЛИНА