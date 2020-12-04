Самых спортивных отцов признали готовыми к труду и обороне Краевой фестиваль «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» состоялся во Владивостоке в минувшие выходные, сообщает sportprimorsky.ru. В тестировании физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие около 40 человек.

По словам главного судьи регионального Центра тестирования ВФСК ГТО Максима Леоновца, Приморский край второй год подряд поддерживает всероссийскую акцию, проходящую по всей стране.

«Такие мероприятия не только помогают активно вовлекать семьи в занятия физической культурой и спортом, но и служат основой для продвижения здорового образа жизни и семейных ценностей. Отцы становятся примером для подрастающего поколения», – подчеркнул главный судья.

Фестиваль проводился сразу на трех площадках – в спорткомплексе «Олимпиец», стрелковом тире Спортивного центра ЦСКА и на стадионе «Динамо». Участники выявляли сильнейших в нескольких видах испытаний: беге на короткие и длинные дистанции, рывке гири весом 16 килограммов, наклоне вперед из положения стоя, плавании, поднимании туловища из положения лежа на спине, стрельбе из пневматической винтовки и прыжках в длину с места.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты министерства физической культуры и спорта Приморского края. Результаты тестирования будут занесены в электронную систему. Участники, выполнившие комплекс, в дальнейшем получат знаки отличия ГТО – бронзовые, серебряные или золотые.

Отметим, что стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного движения могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Более подробную информацию можно получить в региональном центре ВФСК ГТО Приморского края, находящемся в спорткомплексе «Олимпиец» во Владивостоке по адресу: улица Батарейная, 2, кабинет 22, а также по телефону 8 (423) 260-50-34 или по электронной почте: vfskgtoprim@mail.ru.

Отдел новостей «В»

Фото министерства физической культуры и спорта Приморского края