«Первая высота» выявит талантливых спортсменов Около 70 юных спортсменов в возрасте до 12 лет приняли участие в краевом фестивале по легкой атлетике «Первая высота», сообщает краевое министерство физкультуры и спорта.

«Это первое спортивное мероприятие краевого уровня за последние полгода. К сожалению, многие ребята не смогли добраться до Владивостока в связи с ситуацией на дорогах Приморья. Те же, кто сегодня вышел на манеж, очень рады возможности продемонстрировать результаты своих тренировок», – прокомментировал тренер высшей категории Владимир Анисимов.

На старты вышли спортсмены со всего Приморского края: из Владивостока, Арсеньева, Фокино, Ольги, Вольно-Надеждинского, Артема.

«Для юных легкоатлетов очень важна возможность реализовать свои способности. Ребята долго тренировались, готовились, и им необходимо продемонстрировать свои достижения, сравнить их с результатами конкурентов. Мы решили дать шанс молодым спортсменам показать себя и побороться за звание лучших здесь. На подобных стартах можно выявить талантливых ребят, которые в будущем будут представлять Приморский край на всероссийской и международной аренах спорта», – поделилась директор Федерации легкой атлетики Приморского края Елена Порубова.

Фестиваль «Приморская высота» пройдет в три этапа. Такое решение организаторы приняли ввиду эпидемиологической ситуации в стране. Разделение по возрастам снизит количество спортсменов, находящихся в одном помещении. Во втором этапе, который состоится 5 декабря, будут соревноваться дети 13-14 лет и победители первого этапа. В третьем – дети 15-16 лет и победители второго этапа. Победители третьего этапа примут участие в чемпионате и первенстве Приморского края по легкой атлетике в помещении, который состоится 19-20 декабря. Всего в фестивале «Приморская высота» примут участие 200 юных легкоатлетов.

Отдел новостей «В»

Фото федерации легкой атлетики Приморского края