Сильный борец и в 58 лет будет бороться за победу Чемпионат Приморского края по греко-римской борьбе прошел в Артеме в минувшие выходные. На соревнования приехали 14 команд из девяти районов края, сообщает sportprimorsky.ru.

Награды были разыграны в десяти весовых категориях. В соревнованиях приняли участие 68 борцов разного возраста. Например, за победу на чемпионате бился 58-летний кандидат в мастера спорта Фидаил Салахутдинов.

«Победители чемпионата вошли в сборную региона и отправятся на чемпионат Дальневосточного федерального округа. Он состоится в Чите с 14 по 15 декабря», – добавил главный секретарь соревнований Евгений Пак.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта sportprimorsky.ru