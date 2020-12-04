Приморская бадминтонистка привезла из Новосибирска российское серебро Спортсменка отделения бадминтона Краевой спортивной школы олимпийского резерва Виктория Белонюк успешно представила Приморье на статусном турнире в Новосибирске и завоевала серебряную медаль в женском парном разряде.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона, в этом году уровень конкуренции на Всероссийском турнире по бадминтону «Кубок Новосибирского государственного технического университета» был очень высоким. Из-за малого количества соревнований в календаре на турнир за рейтинговыми очками приехали ведущие спортсмены со всей России.

«Обстоятельства сложились так, что партнершу для выступлений Виктории в женском парном разряде пришлось искать прямо на соревнованиях. Наша спортсменка выступила вместе с Еленой Филипповой из Звенигорода. Тандем получился замечательный. Девушки дошли до финала и в упорнейшей борьбе заняли второе место, уступив представительницам Казани в третьей партии со счетом 20:22», – сообщила тренер Краевой спортивной школы олимпийского резерва Юлия Мартыненко.

Благодаря занятому призовому месту 19-летняя Виктория Белонюк смогла выполнить норматив мастера спорта России.

Как сообщили в Краевой спортивной школе олимпийского резерва, в настоящее время сразу три воспитанницы отделения бадминтона – Екатерина Нестеренко, Алиса Коржинская и Диана Загидулина – участвуют в первенстве России среди спортсменов до 17 лет в Нижнем Новгороде.

Напомним, что олимпийский вид спорта бадминтон развивается в Приморском крае более 60 лет, в регионе есть своя школа, спортсмены которой входят в состав национальной сборной. Гордость края – профессиональный клуб «Приморье», который восемь раз становился лучшим в Европе, неоднократно завоевывал титул победителя чемпионата России.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта sportprimorsky.ru