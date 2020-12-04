ТОФ признан лучшим флотом России. Четвертый год подряд На этой неделе во Владивостоке состоялось заседание военного совета Тихоокеанского флота, на котором были подведены итоги деятельности сил оперативно-стратегического объединения в нынешнем году. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, по итогам 2020 года ТОФ в четвертый раз подряд признан одним из лучших по видам боевой подготовки в ВМФ.

На заседании выступил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Он отметил, что с января по декабрь моряки ТОФ приняли участие в международном учении с военно-морскими силами Индии «Индра Нэви – 2020», масштабных маневрах в Беринговом море «Океанский щит – 2020» под руководством главкома ВМФ адмирала Евменова и целом ряде других учений. Отдельные группировки провели более десяти походов в дальней океанской зоне в Азиатско-Тихоокеанском и Индийском регионах. Сейчас отряд наших кораблей в составе флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» находится в Индийском океане.

Надводные боевые корабли и подводные лодки флота находились в море суммарно 16800 суток. В состязаниях на приз главнокомандующего ВМФ России тихоокеанцы завоевали восемь переходящих призов. Всего силами ТОФ в море и на полигонах проведено более 4200 боевых упражнений, что превышает аналогичные показатели прошлого года. 23 подразделения и воинские части ТОФ подтвердили наименование ударных.

В соответствии с указом президента РФ за высокие показатели в службе командующий Тихоокеанским флотом вручил государственные награды военнослужащим и гражданским специалистам. Начальнику штаба ТОФ вице-адмиралу Сергею Рекишу и начальнику управления боевой подготовки ТОФ контр-адмиралу Евгению Сироте вручены ордена «За морские заслуги», начальник гидрографической службы флота капитан I ранга Сергей Синько удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Такая же медаль II степени вручена заместителю начальника штаба ТОФ капитану I ранга Олегу Гагкаеву и командующему подводными силами ТОФ вице-адмиралу Владимиру Дмитриеву. Государственными наградами отмечены начальник отделения морской инженерной службы подполковник Павел Суханов, капитан катера «Ураган» Николай Довгошиенко и дирижер ансамбля песни и пляски ТОФ Анна Пипия.

Лучшим объединением ТОФ по итогам года стала Камчатская флотилия, а лучшим морским соединением признана бригада десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

В новом учебном году флот ожидает насыщенная боевая учеба, основу которой будет составлять морская, полевая и летная подготовка личного состава, запланированы несколько дальних походов. Тихоокеанскому флоту, и Приморскому объединению в частности, предстоит отработка в составе тактических групп модернизированного фрегата «Маршал Шапошников», новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», на котором в конце декабря будет поднят Андреевский флаг.

Николай КУТЕНКИХ