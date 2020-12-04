Ванты моста планируют очистить за пять дней Промышленные альпинисты очистили уже 131 из 168 вант моста на остров Русский. Возобновить движение по мосту планируется в течение пяти дней, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, что движение транспорта по мосту было перекрыто из-за падения льда с вант на проезжую часть 21 ноября. Для транспортного сообщения между островом, где живут около 5 тысяч человек и учится 21 тысяча студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, запущены бесплатные паромы.

Как рассказали в ФКУ ДСД «Дальний Восток», борьба со льдом на конструкциях сооружения подходит к концу. По словам специалистов, завершить очистку вант планируется в течение пяти дней, более точную дату можно будет назвать к концу пятницы, 4 декабря.

«Процесс этот очень сложный хотя бы потому, что высота, на которой приходится работать альпинистам, более 200 метров. Значительное время занимают подъем на конструкции, установка снаряжения», – рассказали в ведомстве.

Сейчас на остров Русский продолжает ходить паром «Босфор Восточный», который бесплатно перевозит пассажиров и транспорт. К перевозке людей с острова на 30-й причал Владивостока подключился и десантный катер ТОФ «Иван Карцов». С Маяка на Русский курсируют еще три десантных катера.

«Только за 2 декабря по морю на Русский и обратно доставлены 5769 человек», – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru