Сельхозярмарка меняет прописку Продовольственная ярмарка во Владивостоке 5 и 6 декабря пройдет на улице Жигура, 2б. Здесь, на 3-й Рабочей, в районе бывшего трамвайного кольца, подготовлена благоустроенная площадка для организации торговли.

Жители и гости города традиционно смогут приобрести мясные и колбасные изделия, рыбу, овощи и фрукты, соленья, мед, молочную, кондитерскую продукцию и многое другое.

В субботу, 5 декабря, торговля будет организована с 9 до 18 часов, в воскресенье, 6 декабря, – с 9 до 17 часов. Жителей и гостей Владивостока приглашают на ярмарку запастись свежими продуктами к столу.

Ярмарка на Жигура будет также работать и в следующие выходные – 12 и 13 декабря, 19 и 20 декабря.

Фестиваль «Приморский урожай» на центральной площади Владивостока в эти дни проводиться не будет.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru