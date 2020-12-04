Риск не оправдан. Лучше привиться Второй этап вакцинации от гриппа начался в Приморье.

Вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс» поступили в поликлиники Приморья.

«Вакцину рекомендуется делать осенью до начала эпидемиологического сезона ОРВИ и гриппа. Те жители края, которые не успели привиться в начале осени, могут вакцинироваться в своей поликлинике», – отметила заведующая центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Специалисты напоминают: в этот эпидемиологический период, когда в стране циркулирует коронавирусная инфекция, сочетание инфекций может привести к серьезным осложнениям. Сезон гриппа прогнозируется в январе-феврале.

Стоит отметить, что Минздрав РФ обновил список граждан, которым рекомендовано прививаться от гриппа. В него вошли учащиеся всех типов образовательных учреждений, работники сферы предоставления услуг – медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, вахтовики, сотрудники правоохранительных и контрольных органов в пунктах пропуска через границу, сотрудники соцобслуживания и многофункциональных центров, а также госслужащие, беременные женщины, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Кстати, по данным оперативного штаба по коронавирусу в Приморском крае на утро 3 декабря, количество инфицированных COVID-19 составляет 235 человек, 115 – выздоровевших, четыре человека не справились с болезнью. Всего с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 22612 приморцев, из них выздоровели 15968 человек. Прошли тестирование 599024 приморца. Зарегистрировано 246 летальных случаев от COVID-19.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта primorsky.ru