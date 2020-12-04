Храните персональные данные подальше от мошенников Полиция Приморского края фиксирует случаи мошенничества, когда злоумышленники собирают персональные данные горожан якобы для выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС.

Пресс-служба мэрии сообщает: решений о выплате единовременной материальной помощи гражданам в условиях чрезвычайной ситуации администрация Владивостока не принимала, сбор заявлений на получение такой помощи, а также сведений о персональных данных граждан не проводится.

Горожанам рекомендуют быть бдительными и не передавать мошенникам свои данные.

Отдел новостей «В»