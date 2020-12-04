Пользователи соцсетей выбрали имя для леопарда Путем голосования самке дальневосточного леопарда из нацпарка «Земля леопарда» присвоено имя Тара, сообщает пресс-служба научного учреждения.

Возможность выбрать уникальное имя для одного из 97 диких леопардов появилась у зрителей нового фильма «Земля леопарда, или Феномен человека». Конкурс стартовал в соцсетях в начале ноября и продолжался почти весь месяц. На первом этапе участники предлагали свои варианты имен, оставляя их в комментариях к специальной публикации в группах фильма. Из 750 предложенных вариантов сотрудники нацпарка отобрали пять имен-финалистов – Ассоль, Веста, Кассиопея, Ева и Тара. Большинством голосов пользователи соцсетей остановились на последнем имени.

Леопард Тара носит идентификационный номер Leo 150F, присвоенный учеными нацпарка. Ей около пяти лет – самка в самом расцвете сил. Это подтверждает энергия, присущая хищнице: за последние годы она принесла отделу науки «Земли леопарда» огромное количество фотографий, очень часто показываясь фотоловушкам. Судя по столь активной жизни, у Тары, которая будто обожает фотосессии, яркое будущее.

Имена дальневосточным леопардам дают их хранители и участники особых конкурсов. Последний раз такой конкурс проводился в 2018 году во время празднования шестилетия «Земли леопарда». Тогда подписчики нацпарка в соцсетях для одной из самок выбрали имя Тайга.

Также в нацпарке живет Leo 64M, или Байкал, – так его назвал известный телеведущий и ученый Николай Дроздов. Его соседи – Дуня (спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов), Борте и Памела (американские актеры Стивен Сигал и Памела Андерсон соответственно), Симба (полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев) и многие другие.

Автор имени Тара получил сувениры от команды фильма и национального парка.

Фильм «Земля леопарда, или Феномен человека» режиссера Александра Мельника уже доступен зрителям в Интернете. Его премьера прошла на престижном кинофестивале Wildlife Conservation в Нью-Йорке, а затем картина одержала победу на кинофестивале «Территория завтра» в Нижнем Новгороде.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта leopard-land.ru