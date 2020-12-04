Ущерб от циклона составил более 600 млн рублей Предварительно в 619 млн рублей оценивается урон, нанесенный Приморью прошедшим циклоном. Основной ущерб понесли объекты энергетики, сообщил во вторник губернатор края Олег Кожемяко в интервью ТАСС.

«Основной ущерб – по энергетике, без подсчета даже ущерба «Оборонэнерго» это 619 млн рублей… Порядка 215 млн рублей мы оцениваем рубеж, который будет покрываться из краевого и местных бюджетов. На 290 млн рублей мы заявились на федеральный уровень компенсации затрат и на 638 млн рублей запросили оборудование и специальную технику для устранения последствий этого циклона», – сказал губернатор, уточнив, что сумма ущерба будет уточняться по мере оценки нанесенного урона и ликвидации последствий.

Глава региона отметил, что сумма ущерба также уточняется по мере того, как энергетики продвигаются по местам прокладки линии электропередачи на острове Русском, который стал основной проблемной точкой. Здесь многие линии были построены в 1960-1970-х годах, они рассчитаны на меньшие нагрузки, в том числе в части обмерзания. Сейчас нагрузка на них увеличилась в 10 раз с учетом возраста объектов и ледяных торосов, которые налипли на провода после циклона. Кроме того, по словам губернатора, линии не обслуживались и не менялись системно.

Олег Кожемяко добавил, что во Владивостоке не хватает коммунальной техники, в том числе той, которая бы работала во дворах и в межквартальных проездах. Он уточнил, что 24 декабря будет рассмотрен вопрос о выделении региону 201 млн рублей на ее приобретение. На ликвидацию последствий циклона направлено уже более 700 млн рублей.

Напомним, что правительство региона включилось в борьбу с последствиями ледового шторма с первых дней. Был развернут оперативный штаб, приняты все необходимые меры по восстановлению инфраструктуры. Там, где достичь этого в короткий срок не имелось возможности, принимались временные решения – устанавливались генераторы, развертывались полевые кухни и центры временного размещения. Руководство региона работало в режиме максимальной открытости. Вся необходимая информация в круглосуточном режиме размещалась на официальном сайте правительства Приморья, а также в соцсетях «Белого дома» и губернатора Олега Кожемяко.

Отдел политики «В»