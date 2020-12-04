Меры к нерадивым УК и ТСЖ ужесточат Глава Владивостока напомнил управляющим компаниям, за что горожане им платят деньги

Осмотрев в ходе рабочей поездки придомовые территории, Олег Гуменюк остался недоволен качеством их уборки от снега и льда и дал поручение ужесточить контроль и проверки в отношении УК и ТСЖ. Дорожным службам также поручено усилить работы по очистке городских тротуаров и убрать снег с прибордюрной полосы, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на Днепровской, 3 наледь и снег не убирали, пока не вмешалась администрация Первореченского района. На руководителя ТСЖ был составлен протокол, назначен штраф. И только после этого здесь появились дворники.

«Управляющие компании и ТСЖ должны с первого дня принимать меры по устранению последствий непогоды – чистить дороги, лестницы, дорожки, обрабатывать их противогололедными материалами. Почти две недели прошло после снегопада, а во многих дворах только натоптанные людьми тропинки», – возмутился мэр.

По словам начальник Первореченского АТУ Александра Жирнова, большинство УК и ТСЖ, а также предпринимателей, работающих в их районе, относятся с пониманием и должной ответственностью к уборке на своих территориях. Но все же есть те, кто убирать начинает лишь после проверок и штрафов. Только за 1 декабря, к примеру, были оштрафованы восемь руководителей УК и ТСЖ. «Территории, которые должны убирать городские службы, на постоянном контроле, составлен график работ по уборке совместно с управлением дорог и благоустройства», – доложил руководитель АТУ главе города.

Сложно, но возможно. Именно так характеризует ситуацию с уборкой придомовых территорий заместитель директора МУПВ «Центральный» Павел Селедков. Как пример главе города показывают территорию возле дома № 8а на улице Кутузова. Идеально чистый асфальт и никакой наледи.

«Сотрудники вышли на уборку практически сразу, где-то использовали малую технику, где-то просто рабочих. Песко-соляная смесь в наличии, поэтому тротуары и пешеходные дорожки своевременно обрабатывают», – отчитался Павел Селедков.

Напомним, что УК и ТСЖ должны иметь в наличии запас противогололедных материалов, инвентарь для уборки снега и наледи, а также оперативно выделять рабочих для ликвидации последствий непогоды на подведомственных территориях. Их зоны ответственности четко обозначены в кадастровом паспорте, то есть уборка должна проходить в границах земельного участка, сформированного для использования и дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома.

«Ежемесячно люди платят деньги управляющим компаниям, а работы их не видят. Я каждый день объезжаю город и знаю, где к уборке подходят со всей ответственностью, а где полагаются на то, что весной все растает. Такой подход не годится. Будем штрафовать такие УК и ТСЖ. Я лично обратился в Государственную жилищную инспекцию, чтобы усилить контроль над УК. Каждый должен отвечать за свою часть работы. Городским службам также поручено усилить работу», – подчеркнул Олег Гуменюк.

После прошедших в конце ноября дождя и снега во Владивостоке выписано более 2500 предписаний управляющим компаниям, которые плохо справляются со своими обязанностями или вовсе их не выполняют.

Что касается уборки льда и снега с городских территорий, то, по словам главы Владивостока, к этой работе привлечены не только муниципальные службы, но и коммерческие организации. Основные дороги были оперативно очищены. Сейчас стоит вопрос вывоза снега и льда, но этому мешают брошенные вдоль дорог машины. Олег Гуменюк поручил привлечь ГИБДД и максимально вывозить снег, расширяя дороги на всю ширину проезжей части. Особое внимание будет уделено зеленым насаждениям, которые пострадали. Сейчас ведется распил и вывоз упавших ветвей и деревьев.

По словам мэра, впереди не просто большая, а колоссальная работа по восстановлению легких Владивостока. Специалисты уже начинают формировать планы и решать, где необходимо высаживать новые деревья.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru