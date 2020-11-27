Вжик, вжик, вжик, уноси готовенькую… Большое количество премьер подготовила новая кинонеделя

На большие экраны выходят отечественная спортивная драма про саблисток «На острие», комедия «Искусственный интеллект», драма «Страна грез» с Марго Робби в главной роли, триллер «Линия горизонта», фэнтези «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», а также ужастик «Грань времени».

«На острие» (12+)

Лучшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.

Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко…

«Страна грез» (18+)

1930-е годы. 17-летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение, надеясь таким образом спасти семейную ферму от долгов.

«Искусственный интеллект» (16+)

Искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли.

«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (6+)

Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть.

«Линия горизонта» (16+)

Тропический остров. Свадьба друзей. Частный самолет… Все складывалось как нельзя лучше для Сары и Джексона, пока у пилота не случился сердечный приступ прямо в небе. Одни на огромной высоте, без всякой связи, а главное — без понятия, как посадить самолет. Вокруг только небо и штормовой океан.

«Грань времени» (18+)

Двое врачей скорой помощи из Нового Орлеана сталкиваются с серией ужасных смертей, связанных с новым наркотиком со странным побочным эффектом.

Фото с сайта Kinopoisk.ru