Вжик, вжик, вжик, уноси готовенькую…
Большое количество премьер подготовила новая кинонеделя
На большие экраны выходят отечественная спортивная драма про саблисток «На острие», комедия «Искусственный интеллект», драма «Страна грез» с Марго Робби в главной роли, триллер «Линия горизонта», фэнтези «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», а также ужастик «Грань времени».
«На острие» (12+)
Лучшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.
Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко…
«Страна грез» (18+)
1930-е годы. 17-летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков, за чью голову обещают денежное вознаграждение, надеясь таким образом спасти семейную ферму от долгов.
«Искусственный интеллект» (16+)
Искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли.
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (6+)
Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть.
«Линия горизонта» (16+)
Тропический остров. Свадьба друзей. Частный самолет… Все складывалось как нельзя лучше для Сары и Джексона, пока у пилота не случился сердечный приступ прямо в небе. Одни на огромной высоте, без всякой связи, а главное — без понятия, как посадить самолет. Вокруг только небо и штормовой океан.
«Грань времени» (18+)
Двое врачей скорой помощи из Нового Орлеана сталкиваются с серией ужасных смертей, связанных с новым наркотиком со странным побочным эффектом.
Фото с сайта Kinopoisk.ru