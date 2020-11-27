К борьбе с распространением опасного вируса подключили полоскание для рта и зубную пасту Исследователи Кардиффского университета обнаружили, что жидкость для полоскания рта способна уничтожить коронавирус, сообщает портал Meddaily со ссылкой на DNA India. В выплевываемой после полоскания рта жидкости ученые нашли 0,07 % цетилпиридиния хлорида (антисептик). Благодаря этому соединению возможно снизить вирусную нагрузку в ротовой полости.

Эксперименты и анализ слюны после полоскания рта показали уменьшение концентрации вируса. Значит, падал и риск передачи вируса. Ранее похожее исследование доказало: зубные пасты могут сдерживать коронавирус. Профессор Мартин Адди из Бристольского университета утверждает: зубная паста содержит те же химические вещества, что и антибактериальный гель для рук. Значит, она может убить коронавирус, если тот окажется в ротовой полости. Профессор рекомендует чистить зубы максимально часто, чтобы снизить вирусную нагрузку в ротовой полости.

Передача коронавируса между людьми происходит в основном через капли слюны, попадающие в окружающую среду вследствие кашля или чихания. Профессор Адди призывает чистить зубы каждый раз, когда человек выходит из дома, чтобы снизить риск передачи инфекции окружающим. Антимикробное действие зубной пасты во рту сохраняется в течение трех-пяти часов. Также полезным будет регулярное использование жидкости для полоскания рта.

Триклозан – это антибактериальное средство, которое обычно добавляют в зубные пасты для предотвращения образования зубного налета. Антибактериальное мыло также содержит триклозан. Между тем это соединение считается спорным с точки зрения безопасности для здоровья. Так, в США оно находится под запретом с 2016 года.

Адди советует обратить внимание на продукты с хлоргексидином из-за их противовирусного действия. Сотрудники Корейского университета в Сеуле доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 подавлялся в течение двух часов после обработки хлоргексидином.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА