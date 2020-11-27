Еще больше сирот смогут реализовать свое право на получение жилья В Приморье снизили возраст детей-сирот, которые имеют право на получение жилья от государства на два года – с 25 до 23 лет. Соответствующий законопроект депутаты одобрили сразу в трех чтениях на очередном заседании Законодательного собрания края в среду, 25 ноября, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом министерстве образования, жилыми помещениями на сегодняшний день обеспечены 899 сирот, 329 из них – по сертификатам.

«Снижение возраста выдачи сертификата до 23 лет даст возможность большему числу сирот реализовать свое право на получение жилья. В этом возрасте, как правило, граждане уже заканчивают обучение, покидают общежития, устраиваются на работу, для которой нужна прописка. Сертификат даст возможность успешно социализироваться в том муниципалитете, где они хотят проживать. Еще один плюс – исполнение большого количества судебных решений, обязывающих правительство края предоставить жилье и значительно уменьшить образовавшуюся задолженность края перед сиротами по обеспечению жильем», – отметила замминистра образования региона Наталья Василянская.

В министерстве образования также подчеркивают, что в Приморье действует целый комплекс мер, направленных на успешное обеспечение квартирами детей-сирот.

Всего в 2020 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот направили более 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что новоселье отметит 1000 граждан. В 2019-м на эти цели направили 1,2 миллиарда рублей. Квартиры получили 832 человека.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / www.primorsky.ru