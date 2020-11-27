Граждан призывают аккуратно обращаться с газовыми приборами

Из-за временного отключения электричества немало жителей Владивостока используют газовые плиты для приготовления еды. При применении даже небольшого баллона с газом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, подчеркивают специалисты.

27 нояб. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4767 (6472) от 27 нояб. 2020

При использовании газовой плиты нельзя оставлять ее работу без присмотра, не стоит подпускать детей. При этом рекомендуется проветривать помещение. Категорически запрещено нагревать газовые баллоны и оставлять их на электрической плите. Это может быть опасно для жизни и здоровья человека. Основной причиной взрыва газа чаще всего являются халатность и пренебрежение нормами безопасности.

Энергетики также обращаются к жителям тех районов города, где уже подключают электричество. В период, когда электроэнергия отсутствует, необходимо по возможности выключить электроприборы из розеток, чтобы в момент подачи электричества исключить перепад напряжения и короткие замыкания.

Поводом к напоминанию, размещенному на сайте администрации города, стало, возможно, происшествие, случившиеся в среду, 25 ноября, в одном из многоквартирных домов на улице Терешковой. Как стало известно информагентству VL.ru, в одной из квартир взорвался газовый баллон. По предварительным данным, никто не пострадал, но были повреждены окна и балкон. 

По словам очевидцев, в момент, когда дали свет, на кухне работала плита. На ней стоял газовый баллон – вероятно, хозяева забыли, что до отключения электричества конфорка была включена.

В пресс-службе мэрии напомнили, что сообщить о взрыве газа, возгорании и любой другой подобной ситуации можно круглосуточно по телефону 112.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта newsvl.ru