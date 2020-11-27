Граждан призывают аккуратно обращаться с газовыми приборами Из-за временного отключения электричества немало жителей Владивостока используют газовые плиты для приготовления еды. При применении даже небольшого баллона с газом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, подчеркивают специалисты.

При использовании газовой плиты нельзя оставлять ее работу без присмотра, не стоит подпускать детей. При этом рекомендуется проветривать помещение. Категорически запрещено нагревать газовые баллоны и оставлять их на электрической плите. Это может быть опасно для жизни и здоровья человека. Основной причиной взрыва газа чаще всего являются халатность и пренебрежение нормами безопасности.

Энергетики также обращаются к жителям тех районов города, где уже подключают электричество. В период, когда электроэнергия отсутствует, необходимо по возможности выключить электроприборы из розеток, чтобы в момент подачи электричества исключить перепад напряжения и короткие замыкания.

Поводом к напоминанию, размещенному на сайте администрации города, стало, возможно, происшествие, случившиеся в среду, 25 ноября, в одном из многоквартирных домов на улице Терешковой. Как стало известно информагентству VL.ru, в одной из квартир взорвался газовый баллон. По предварительным данным, никто не пострадал, но были повреждены окна и балкон.

По словам очевидцев, в момент, когда дали свет, на кухне работала плита. На ней стоял газовый баллон – вероятно, хозяева забыли, что до отключения электричества конфорка была включена.

В пресс-службе мэрии напомнили, что сообщить о взрыве газа, возгорании и любой другой подобной ситуации можно круглосуточно по телефону 112.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта newsvl.ru