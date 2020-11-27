Как подготовиться к снегопаду Прошедший катаклизм напомнил приморцам о том, что благ цивилизации – света, воды и отопления – можно лишиться в один миг, и отнюдь не потому, что за услуги не уплачено. Отвыкшие за десятилетия от веерных отключений 90-х граждане оказались неподготовленными к тому, что их на несколько суток могут оставить без света и тепла при минусовой температуре за окном.

А поскольку этот снегопад не последний (и не факт, что последующие не спровоцируют аварии), пожалуй, стоит позаботиться о средствах жизнеобеспечения – о том, чем согреться и на чем приготовить пищу. Разумеется, из расчета минимального бюджета (так-то и генератор приобрести можно, который даст и свет, и тепло, но за который и отдать придется 20-30 тысяч рублей, не говоря уже о расходах на дизельное топливо).

Портативная газовая плитка. Да, та самая, что в 90-е имелась практически в каждой приморской семье. До катаклизма ее можно было купить за 700-1000 рублей, а то и дешевле. Сейчас придется отдать не меньше 1500 рублей. Речь, конечно, идет о китайских агрегатах.

К ней баллоны. Пару недель тому назад они продавались по цене 60-80 рублей за штуку. В минувшие выходные цена за единицу взлетела до 250 рублей.

Портативный газовый обогреватель также под баллоны. Для кого-то его приобретение может показаться блажью, но, если ваша квартира отапливается от электричества, поверьте, вы не пожалеете потраченных на него денег. Стоимость – 1500-2500 рублей.

Аккумулятор для телефона (Power Bank) на 30000 mAh (хватит на 7-12 зарядок – в зависимости от емкости его батареи) – 3000-3500 рублей.

И, наконец, свечи. За упаковку из четырех штук в минувшие выходные на рынке на Спортивной просили 200 рублей. Но с возобновлением электроснабжения домов цены упали до 120-150. Возможно, еще подешевеют. Так что стоит приобрести такие товары заблаговременно.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото Алексея ВОРОНИНА