Убрать можно. Но осторожно Вырванные с корнем деревья и обломанные ветви, оборванные электролинии и провода связи, рухнувшие столбы, гололед на автомагистралях и тротуарах оставили после себя ледяной дождь со снегом и ветром, накрывшие Владивосток 19 и 20 ноября.

Уже почти неделя, как краевой центр попал под удар погодной аномалии. Но последствия буйства стихии до сих пор не ликвидированы. Тому свидетельство сотни, если не тысячи поваленных обледенелых деревьев и ветвей в скверах, парках, на дорогах и тротуарах. И если в центре Владивостока работники городской коммунальной службы вместе с сотрудниками региональной службы МЧС медленно, но верно ликвидируют «лесоповал», то в спальных районах в этом отношении тишина. Судя по всему, поваленные деревья и ветви еще долго останутся здесь нетронутыми, мешая автомобилистам и пешеходам.

К примеру, подъем к многоквартирному крейсеру на улице Невельского, 1 со стороны площади Луговой не только завален деревьями и ветками, но еще и обледенел. Чтобы подойти к дому, жильцам приходится делать большой крюк и заходить с другой стороны здания. Особенно рискованно ходить здесь в темное время суток, можно запросто наткнуться на ветки, так как территория не освещается. И подобных примеров после ледяного дождя в городе множество.

Не дожидаясь помощи со стороны, многие неравнодушные граждане действуют по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». То есть пытаются своими силами расчищать автостоянки, тротуары, подходы к домам, растаскивая завалы из поваленных деревьев и веток.

Но как быть с деревьями, которые сломаны, но еще стоят на корню? Можно ли их пилить или рубить? Как известно, для подобных операций необходим порубочный билет, иначе самовольная рубка может обернуться административным штрафом и даже уголовным преследованием.

Аналогичные вопросы очень часто поступают в редакцию «В» от жителей города. Как выяснил корреспондент «В», выход из ситуации есть. Главное, чтобы действовать без самодеятельности, которая действительно может обернуться проблемами.

Как рассказали «В» в администрации Владивостока, жители могут самостоятельно убирать деревья и ветви, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан или создающие аварийно опасные ситуации. В таких случаях специалисты управления охраны окружающей среды рекомендуют сфотографировать аварийное дерево до того, как его убрали, и направить фотофакт на электронную почту управления priroda@vlc.ru с указанием адреса, где находилось дерево.

Что касается случаев, когда деревья или ветви повисли на проводах, то специалисты настоятельно просят граждан не проявлять инициативу и не убирать самостоятельно такие деревья. Не исключено, что провода находятся под напряжением, а это опасно для жизни. В данной ситуации необходимо обратиться в диспетчерскую ВПЭС по телефону 236-27-73 или в ЕДСС (Единая диспетчерская служба) по телефону 222-2333.

Сергей КОЖИН

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