Волонтеры: для нас очень важно помочь городу Прошедший циклон дорого – и морально, и материально – обошелся Владивостоку. Коммунальные службы города работают круглосуточно, но слишком много «сюрпризов» преподнесла стихия. На помощь муниципальным бригадам пришли жители краевого центра, в том числе студенты.

Вечером в четверг, 19 ноября, администрация Владивостока обратилась к командиру Приморского регионального отделения Российских студенческих отрядов Денису Григорьеву с просьбой собрать волонтеров для работы в ближайшие дни.

– В пятницу, 20 ноября, от студенческих отрядов собралось 11 человек, но 6 из них находились в кампусе ДВФУ и не смогли добраться до города самостоятельно, – рассказывает Григорьев. – Желающих было в разы больше, но, так как оборвало провода, многие ребята сидели без света, с разряженными телефонами. Мы просто не смогли с ними связаться. Инвентарем – лопатами, перчатками – нас снабдило муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий». Помимо участников студотрядов на улицах трудились и просто неравнодушные студенты.

Они – в основном, конечно, парни – до места работы добирались на автобусах и пешком. Свое решение выйти на уборку улиц, несмотря на снег и пронизывающий ветер, объясняют любовью к городу и желанием помогать, не оставаться в стороне, не оставлять городские службы один на один с таким объемом работ, вызванных последствиями стихии.

– Мы работали 2,5 часа в центре города – возле ТЦ «Изумруд», – рассказывает студент Данил Яценко. – Перед нами стояла задача очистить тротуары от льда и снега. В целом все было организовано хорошо, лопаты и ледорубы подвезли своевременно. Режим работы был свободный: устали – посидели, отдохнули. В помещения греться не заходили – оделись тепло, да и, пока работаешь, не замерзаешь. Все было безопасно, только в один момент недалеко от нас упала обледенелая ветка. Не то чтобы испугала, но напомнила о бдительности. Для нас очень важно хоть немного помочь городу. Особенно в такой серьезной ситуации, когда многие остались без воды и света. В последующие дни я намерен приехать снова, уже в другой район, и продолжить уборку.

Работа кипела и в выходные. В субботу к расчистке центральных улиц приступило около 30 волонтеров. Сначала на всех даже не хватало лопат, но добровольцы делились инвентарем, сменяя друг друга.

– В 10 утра нас собрали на центральной площади. Там были и студенческие отряды, и волонтеры из Энергетического колледжа. Мы чистили улицу Семеновскую, – рассказывает Татьяна Логинова. – К нам присоединился мужчина – обычный житель города. Съездил домой за ледорубом и помогал нам расчищать тротуар. С его помощью работа пошла быстрее. Работали мы около пяти часов, ребята постепенно сменялись, отдыхали. Грелись мы теплым чаем на улице. Было, конечно, тяжеловато. Сейчас болят плечи, поясница, потому что лопатой очень сложно прорубить слой льда под снегом. Но я ни о чем не жалею, очень хотелось помочь городу.

А вот студенты ДВФУ, которым не удалось покинуть кампус, нашли для себя работу прямо на Русском острове. Из-за снегопада и гололедицы многие сотрудники сервисного центра университета, в их числе работники клининговых служб, дворники, не смогли добраться к месту работы. Чтобы ускорить очистку территории, департамент гостеприимства и сервиса ДВФУ привлек к работе студентов.

– Мы попросили наших студентов о помощи, – рассказывает директор центра коммуникаций и подбора персонала вуза Светлана Заводянская. – В итоге на уборку снега вышло 23 человека. Всех мы обеспечили инструментом, организовали для них бесплатное питание.

Студент ДВФУ и комиссар педагогического отряда «Оазис» Дмитрий Ткач вместе с другими ребятами остался на острове, чтобы оказать здесь посильную помощь.

– Я читал очень много историй в соцсетях, что у людей нет ни света, ни воды, ни отопления из-за поваленных деревьев и обледенения, – говорит Дима, – и решил, что городу нужна помощь. А раз уж я свободен, руки-ноги есть – почему бы и не помочь? Но, к сожалению, добраться до города у нас не получилось. Зато территорию кампуса помогли почистить.

Последствия разбушевавшейся стихии предстоит убирать еще не один день. Волонтеры готовы продолжать работу, пока в ней есть необходимость.

Марина ЗУБКО

Фото Дениса ГРИГОРЬЕВА, Татьяны ЛОГИНОВОЙ