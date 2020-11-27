Сделай праздник своими руками Каждый юный житель Владивостока может поучаствовать в создании сказочной атмосферы грядущего зимнего праздника.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, до 20 декабря администрация краевого центра принимает работы на конкурс лучшей новогодней игрушки, которыми украсят елки в краевой столице.

В городском управлении культуры добавили, что смастерить игрушку и принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 5 до 18 лет. Этот конкурс уже давно стал доброй традицией.

«Ежегодно в преддверии праздника мы получаем от детей большое количество разнообразных работ. Это елочные шары с красочными рисунками, объемные фигурки сказочных персонажей, символы новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», гирлянды и многое другое. Всегда приветствуются оригинальные идеи, разнообразие используемых материалов, качество исполнения и оформления игрушки. Главное требование – размер игрушки должен быть не менее 25 сантиметров и не более 50 сантиметров», – объяснили в управлении культуры.

Прием заявок и конкурсных работ проходит в управлении культуры (Океанский проспект, 30). Лучшие игрушки станут украшением для живых новогодних елок, которые планируется установить в районе улицы Черемуховой, 3 и в поселке Экипажном на Русском острове. Все участники будут награждены дипломами и грамотами.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru