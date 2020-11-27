Прожиточный минимум пенсионера в Приморье увеличен Величина прожиточного минимума пенсионера в крае на 2021 год установлена в размере 12119 рублей, сообщили в пресс-службе региона. Прожиточный минимум пенсионера на будущий год на 12,5 % превышает размер действующего в 2020 году. Сегодня это 10775 рублей.

Как пояснила заместитель председателя правительства Приморья Елена Бронникова, величина прожиточного минимума для этой категории граждан устанавливается ежегодно для установления социальной доплаты пенсионерам с низкой пенсией.

«Право на нее имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе», – уточнила она.

По информации краевого министерства труда и социальной политики, средняя численность пенсионеров, которым полагается региональная доплата к пенсии, – 72,5 тысячи человек. Размер доплаты на одного получателя на 2021 год составит 3,7 тысячи рублей. На эту меру социальной поддержки пенсионеров с низким доходом потребуется почти 3,3 миллиарда рублей. Расходы краевого бюджета при этом составят более 430 миллионов рублей.

Елена Бронникова напомнила, что с этого года для неработающих пенсионеров с материальным обеспечением ниже прожиточного минимума действует еще одна мера социальной поддержки. Краевым законом установлена единовременная выплата в размере 6 тысяч рублей. По данным социального ведомства, в апреле 2020 года ее получили почти 73 тысячи приморских пенсионеров. Расходы регионального бюджета на эти цели составили 443 миллиона рублей.

Заместитель председателя правительства Приморья заверила, что эта мера социальной поддержки будет сохранена и в 2021 году.

Отдел новостей «В»