Мобильные бригады доставляют медиков к неинфекционным больным Соглашение о доставке медицинских работников к пациентам с неинфекционными заболеваниями было достигнуто между Приморским центром социального обслуживания населения и учреждениями здравоохранения края.

В ноябре специалисты бригад совместно с медработниками осуществили 13 выездов к больным, проживающим в восьми муниципальных образованиях края, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в краевом министерстве труда и социальной политики, мобильные бригады доставляют медицинский персонал в фельдшерские пункты, районные больницы, а также на дом к гражданам с неинфекционными заболеваниями. Приморцев пожилого возраста специалисты при необходимости сопровождают в медицинские организации.

«В условиях эпидемии, когда основные силы направлены на лечение больных коронавирусом, важно своевременно оказывать помощь и гражданам с неинфекционными заболеваниями. В декабре планируется продолжить организацию выездов к пациентам», – информируют в ведомстве.

Напомним, что для регулярного прохождения медицинских осмотров и диспансеризации жителями отдаленных сел старше 60 лет в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография» было приобретено 27 автомобилей. Часть из них оборудована специальными приспособлениями для перевозки маломобильных граждан.

С начала года и до апреля мобильные бригады осуществили почти 500 выездов и доставили на плановые диспансеризации более 1,6 тысячи жителей края старшего поколения. С апреля социальные работники продолжили выезды уже по доставке лекарственных препаратов нуждающимся гражданам. Такую социальную услугу получили за время эпидемии более 240 человек.

Отдел новостей «В»