Рядом с контейнерными площадками просят не парковаться Представители мусоровывозящих компаний призывают жителей Владивостока не парковать автотранспорт рядом с контейнерными площадками.

Оставленные автомобили зачастую осложняют доступ к точкам вывоза ТКО, что, в свою очередь, сказывается на графике работы мусоровозов, пояснили в пресс-службе мэрии.

Управляющие компании краевого центра продолжают расчищать придомовые территории от наледи, снега и упавших деревьев. В работах задействовано 1165 дворников и 17 единиц техники.

«Проверили 53 придомовые территории по обращениям жителей на некачественную очистку от снега и льда. За непринятие мер по наведению порядка составлено 14 актов. Управляющие компании будут привлечены к административной ответственности», – уточнили в городском управлении содержания жилищного фонда.

Жителям и гостям Владивостока напоминают, что необходимо соблюдать крайнюю осторожность на дорогах и тротуарах. Следует обходить объекты, с которых возможно падение сосулек. Автомобилистам не рекомендуется парковать транспортные средства под деревьями, крышами зданий и сооружений, вблизи подпорных стен и проводов уличного освещения – в связи с обледенением имеется большая вероятность падения сосулек, наледи и снега.

Справка «В»

По всем вопросам невывоза мусора горожане могут обратиться по телефонам горячей линии:

8 (423)206-01-34 или 8 (423)-264-48-60 – с 9.00 до 18.00;

8 (914)700-13-93 – c 18.00 до 9.00.

Отдел новостей «В»