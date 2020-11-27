Системе энергообеспечения Первомайского района готовят модернизацию Губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил с руководством АО «ДРСК» вопросы, касающиеся ликвидации последствий ледяного дождя в регионе, и планы по реализации мероприятий, которые позволили бы избежать подобных ситуаций в будущем.

В пресс-службе региона отметили, что компания уже направила несколько ремонтных бригад на помощь другим электросетевым предприятиям, восстанавливающим вышедшие из строя электрические сети в пострадавших от стихии районах. Так, накануне две бригады приступили к работе в Артеме, еще две – на объектах компании «Оборонэнерго» во Владивостоке, расположенных на острове Русском и полуострове Шкота. В четверг, 26 ноября, к работе приступили дополнительные четыре бригады, две из них со своей специальной техникой, еще две получат технику на месте от смежников.

Также главе региона был представлен проект модернизации системы энергообеспечения Первомайского района Владивостока. Предполагается закольцевать систему электроснабжения района, что позволит в случае аварий повысить ее надежность. Проект может быть профинансирован в рамках устранения последствий ЧС и реализован к середине 2021 года.

Еще одним вопросом, который был затронут на встрече, стало аварийное энергоснабжение объектов здравоохранения и жизнеобеспечения с помощью генераторов. Напомним, что в Приморье из Росрезерва поступили аварийные электрогенераторы, которые после ликвидации последствий ЧС останутся в регионе и будут задействованы в дальнейшем в подобных ситуациях.

В настоящее время рассматривается вопрос о приобретении двух новых электрогенераторов мощностью по 1,5 мВт каждый, которые находятся в Якутии. Такая техника способна в случае аварий стать основой для временного энергоснабжения населения нескольких микрорайонов.

«Мы живем в регионе с такими климатическими условиями, которые нельзя полностью предугадать. Тем не менее мы будем стремиться, используя полученный опыт, как можно лучше подготовиться к природным сюрпризам. Кстати, опыт, полученный при ликвидации последствий тайфуна «Майсак», очень пригодился нам сейчас, при ликвидации последствий ледяного шторма. Еще раз благодарю всех, кто принимает участие в аварийно-восстановительных работах, и прежде всего энергетиков, за самоотверженный труд», – отметил Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»