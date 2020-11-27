На парковку ходил как на работу Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о кражах из автомобилей на парковках торговых центров, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что с марта по май 2020 года местный житель специально приходил на парковки крупных торговых центров Владивостока, чтобы наблюдать за приезжающими автомобилями. Убедившись, что водители отходили на достаточное расстояние, спускал колеса.

Когда хозяева авто возвращались и занимались заменой колес, фигурант обходил автомобиль с противоположной стороны, открывал двери и похищал имущество, находящееся в них, в том числе банковские карты, которыми позже расплачивался в различных магазинах.

Гражданам причинен ущерб на общую сумму 190 тыс. рулей. В ходе следствия обвиняемый частично возместил убыток.

Суд назначил злоумышленнику 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Отдел новостей «В»