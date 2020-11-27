Водителя на дорогом внедорожнике, объехавшего пробку по тротуару, лишат двух тысяч рублей Госавтоинспекция Владивостока провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент, как водитель автомашины марки Mercedes-Benz G-Class объезжает пробку по тротуару в районе улице Енисейской.

Молодой человек не только грубо нарушил правила дорожного движения, но и еще похвастался этим: выложил видео с запечатленным правонарушением в свои социальные сети.

Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, полицейские без труда установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции. Только за прошлый год гражданин три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ППД.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ (Движение по велосипедным дорожкам или по тротуарам).

Статья влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Отдел новостей «В»