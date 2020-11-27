Паромом на Русский и обратно. Бесплатно Паром «Босфор Восточный» продолжает ходить на остров Русский. Он перевозит пассажиров с 30-го причала и следует до поселка Поспелово, а также в обратном направлении. Проезд бесплатный, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

По информации правительства Приморья, ограничения движения автотранспорта по Русскому мосту в связи с падением наледи с вант продлятся до 30 ноября. В связи с этим для жителей и гостей острова организованы регулярные рейсы парома.

Ввиду того, что на паром в среднем помещается порядка 20 автомобилей, пассажиров просят по возможности воспользоваться автобусами, которые специально запущены муниципальным автотранспортным предприятием, их расписание скоординировано с расписанием паромов.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru