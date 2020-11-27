Движение по мосту на остров Русский откроют на следующей неделе

В Приморье, по данным на четверг, 26 ноября, без света остаются более 15 тысяч человек. Об этом было заявлено вчера на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе края.

27 нояб. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4767 (6472) от 27 нояб. 2020

Восстановление электроэнергии ведется круглосуточно, освободившиеся аварийные бригады перебрасывают на более сложные участки. Так, на острове Русском нужен был бульдозер, чтобы расчистить путь для работы на воздушных линиях, а также не менее 50 человек с пилами.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился оперативно перебросить необходимую технику, а также попросил привлечь людей из состава Тихоокеанского флота.

«На местах нужно расставить людей и постоянно контролировать процесс», – заявил глава региона. 

Также привлекут дополнительные бригады промышленных альпинистов для очистки вант Русского моста ото льда. Напомним, что из-за обледенения вант движение по мосту до сих пор закрыто. Не хватает профессиональных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением. 

«Южная сторона освобождена ото льда. Осталось очистить 60 вант, работы займут еще неделю», – отметил первый заместитель директора ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак.

Губернатор подчеркнул, что необходимо привлечь дополнительные бригады профессиональных альпинистов из других дальневосточных регионов – с Камчатки, из Хабаровска.

«Остров Русский – это часть города, здесь расположены важные социальные объекты, университет, медицинский центр. Поэтому сообщение по мосту нужно восстановить как можно быстрее», – обозначил Олег Кожемяко.

В свою очередь мэр Владивостока Олег Гуменюк отметил, что, пока на острове не будет стабильного электроснабжения, жителей будут обеспечивать горячим питанием, газовыми баллонами.

Отдел новостей «В» 