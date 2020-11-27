Движение по мосту на остров Русский откроют на следующей неделе В Приморье, по данным на четверг, 26 ноября, без света остаются более 15 тысяч человек. Об этом было заявлено вчера на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе края.

Восстановление электроэнергии ведется круглосуточно, освободившиеся аварийные бригады перебрасывают на более сложные участки. Так, на острове Русском нужен был бульдозер, чтобы расчистить путь для работы на воздушных линиях, а также не менее 50 человек с пилами.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился оперативно перебросить необходимую технику, а также попросил привлечь людей из состава Тихоокеанского флота.

«На местах нужно расставить людей и постоянно контролировать процесс», – заявил глава региона.

Также привлекут дополнительные бригады промышленных альпинистов для очистки вант Русского моста ото льда. Напомним, что из-за обледенения вант движение по мосту до сих пор закрыто. Не хватает профессиональных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением.

«Южная сторона освобождена ото льда. Осталось очистить 60 вант, работы займут еще неделю», – отметил первый заместитель директора ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак.

Губернатор подчеркнул, что необходимо привлечь дополнительные бригады профессиональных альпинистов из других дальневосточных регионов – с Камчатки, из Хабаровска.

«Остров Русский – это часть города, здесь расположены важные социальные объекты, университет, медицинский центр. Поэтому сообщение по мосту нужно восстановить как можно быстрее», – обозначил Олег Кожемяко.

В свою очередь мэр Владивостока Олег Гуменюк отметил, что, пока на острове не будет стабильного электроснабжения, жителей будут обеспечивать горячим питанием, газовыми баллонами.

Отдел новостей «В»