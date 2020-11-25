Заколдовано, зачаровано Когда на Приморье обрушился циклон с дождем и снегом, падали от тяжести льда деревья, рвались провода, в домах пропали свет и вода, а коммунальные службы в холод, при сбивающем с ног ветре приводили подведомственные объекты в порядок, было не до красоты природы.

Да и сегодня лучше смотреть под ноги, а не по сторонам. Так что любуйтесь фотографиями Алексея Воронина. Как трогательно застыли во льду еще не опавшие ягоды боярышника, как словно в янтарную бусину заключен еще зеленый листок, в какую причудливую фигуру превратилось обледеневшее дерево. Ощутите себя в сказочном, заколдованном лесу.

Александра КАЛИНИНА

Фото Алексея Воронина