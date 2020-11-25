Хороший муж – чужой муж Если в чужую жену, как гласит поговорка, черт ложку меда кладет, то в чужого мужа, пожалуй, все две

То, что имеется у других, всегда завлекательней, без разницы – суп это или супруг. Во всяком случае, пока не проверишь опытным путем

О правильно подобранных подарках

Главным своим недостатком Соня считала зависть. Она и в самом деле постоянно всем завидовала. С детства. Лучшей подружке Машке, например, из-за того, что у той есть домик для Барби, а у нее нет. В школе – Кате, у которой было больше пятерок и которую чаще хвалили учителя. Женьке – потому что она сидела за одной партой с мальчиком, который нравился Соне с первого класса. Машке опять же, потому что той при раздаче ролей в новогоднем спектакле досталась роль Герды, а Соне всего-навсего выпало играть бабушку-цветочницу. Да и бог с ней, с Гердой, она ей вовсе и не нужна была. Соня мечтала быть Снежной королевой, но королевой назначили другую одноклассницу – Алину, которой положа руку на сердце не шли ни белое блестящее платье, ни корона. Зато как бы они смотрелись на Соне… Поначалу Соня не узнавала в зависти зависть, путая ее с неосознанным желанием справедливости. Это уже потом, повзрослев, она дала чувству правильное определение и даже пыталась с ним бороться. Вернее, не то чтобы она так уж боролась… Просто теперь хвалили чаще ее, и именно у нее были вещи, достойные зависти.

И все же, когда она, взрослая и почти солидная дама, навещая своих родителей, столкнулась в подъезде с Машкой и ее спутником, ее вновь затопила наичернейшая зависть. Как в глубоком детстве, когда она приходила со своими Барби к Машке играть в ее кукольный домик. Машкин ухажер был хорош собой, обаятелен и невероятно брутален.

«И совсем ей не подходит, – размышляла Соня. – А вот мы бы с ним неплохо смотрелись рядом». Она уже привыкла к тому, что все, что ей приглянется, рано или поздно ей достается. Молодой человек бывшей подруги и соседки также не стал исключением.

Разумеется, подруга тут же перестала быть бывшей. Соня зачастила к ней в гости, стала настойчиво приглашать к себе Машку, стараясь зазвать вместе с ее молодым человеком.

Она уже научилась демонстрировать свои лучшие стороны. В ход пошли и умение готовить, и талант правильно себя показать. Так что в один прекрасный (или не очень) день Машкин ухажер перестал быть Машкиным и стал Сониным.

И вот ведь засада, стоило мужика разглядеть получше, как выяснилось, что в его брутальности слишком много сексизма. Вплоть до «молчи женщина, твой день – 8 Марта». Поначалу Соне, как женщине давно уже самостоятельной, подобное отношение льстило: как же, о ней заботятся, мужчина берет на себя решение ее проблем. Потом стало раздражать, потому как дальше слов дело не шло и при возникновении каких-то даже незначительных проблем (лопнувшая труба в ванне) парень занимал пассивную позицию, предоставив право разбираться с сантехникой Соне. Она и разбиралась, благо опыт у нее в этом деле имелся.

А самым неприятным сюрпризом стало то, что ее приобретение оказалось изрядным кобелем. Улик блуда (запах чужих духов, который он приносил домой, длинные блондинистые волосы на его пиджаке или даже женское нижнее белье, как бы случайно забытое под передним сиденьем в машине) было достаточно, чтобы указать мужику на дверь. Но Соня замалчивала о своих находках и оттягивала момент прощания: зря она, что ли, столько сил затратила на его завоевание? И так же настойчиво отмахивалась от простой мысли: можно ведь было сразу догадаться, что если он с легкостью поменял Машкину постель на ее, то и ее так же легко поменяет на кого-то еще.

Закончилось все невероятно банально: она не вовремя вернулась домой. Ее молодой человек в ее же спальне изменял ей (вот действительно насмешка судьбы) с Машкой…

Но самое интересное случилось после. Выкинув на лестничную площадку шмотки неверного любовника, они с бывшей подружкой… напились.

– Я ведь сразу увидела, как ты на него стойку сделала. Сказала бы, так я бы еще ленточку повязала, тоже мне счастье… Одни понты, и как мужик… да что рассказывать, сама знаешь, – пыталась донести мысль заплетающимся языком бывшая соседка. – А то, что сегодня ты нас застала… Мы ведь могли и у меня. И встречались до сих пор у меня. А сегодня я специально… Считай, я тебе подарок сделала. На все твои прошедшие и будущие дни рождения…

Попробовала – не понравилось…

К мысли, что чужой муж удивительно хорош, пока он чужой, Людмила Николаевна пришла после 20 лет семейной жизни. А точнее, после 15 лет с первым мужем и 5 – со вторым. С обоими своими супругами Людмила Николаевна познакомилась одновременно – те были приятелями. Однако первый был весельчаком и обаяшкой, что, собственно, и повлияло на выбор юной и неопытной Люси.

Муж ей и в самом деле не давал скучать. Во-первых, он оказался любителем выпить. Нет, с годами привычка не стала патологической зависимостью, но жизнь Людмилы существенно усложнила. Во-вторых, он оказался абсолютно неприспособленным к решению бытовых проблем. Ремонт квартиры, покупка и доставка мебели, устройство детей сначала в детсад, затем в приличную школу – абсолютно все легло на не очень-то широкие Людмилины плечи. И было обидно: приятель супруга оказался примером того, что вторая половина, оказывается, может быть и добытчиком в семье, и решать всевозможные проблемы, а жену холить и лелеять. Своим правильным, с женской точки зрения, отношением к супружеской жизни он как бы доказывал: «Ну и дурой ты оказалась, Люся! Нужно было меня выбирать».

А тут вдобавок ко всем прочим недостаткам ее собственный мужик загулял. Людмила не стала долго раздумывать, собрала монатки супруга и выставила его из дома, не забыв официально оформить развод.

Но одна жить Людмила Николаевна не привыкла, тем более что перед глазами был пример идеального мужа. Разумеется, она его сманила, что при ее энергичности и изворотливости большого труда не составило.

И вот тут случился казус, которого Людмила совсем не ожидала. Мужчина в прежней семье был главной движущей силой. В ее стал Обломовым. Не сразу, но со временем он все больше времени стал проводить на диване. А она продолжала по-прежнему решать все возникающие проблемы. И не только свои, но и его. Эта ситуация злила неимоверно, получалось, что дело не в ленивых мужьях, а в ней, чересчур активной, которая все решала и делала быстро и качественно, не дожидаясь момента «мужик сказал – мужик сделал». А чего тогда супругу напрягаться?

Естественно, она гнев в себе не держала, а выплескивала на мужика, пока тому не надоело. В итоге он собрал вещи и вернулся в прежнюю семью, где его, конечно же, приняли. И он снова стал заботиться о супруге, которая была такой трогательной и беззащитной в своей беспомощности…

Чтобы оценить, нужно развестись

А бывают и вовсе абсурдные ситуации: пока оно твое – глаза бы не глядел, уйдет – мне бы такого…

Когда Светке говорили, что ей невероятно повезло с мужиком, она не верила. С чем тут вообще может повезти? Зарабатывает не так чтобы много (у других и побольше получается), все время на работе пропадает, по дому ничего не заставишь делать. В общем, когда новый коммерческий директор их конторы начал делать ей неприличные предложения, она лишь чуть-чуть покрутила носом (ровно столько, чтобы усилить его интерес) и ушла к нему. Бывший какое-то время пострадал. Недолго. Кто ж приличного мужика бесхозным оставит? От общих знакомых Светка узнала, что у ее бывшего все замечательно: и жена от него в восторге, и он с нее пылинки сдувает. Более того, бывая в одних и тех же компаниях, она лично наблюдала за новыми отношениями.

– Да я бы такого и не бросила, – рассуждала она, как-то сидя с подружками.

– Да он и не изменился, просто сейчас ты на него смотришь как на чужого мужика.

Наверное, именно в этом проблема: то, что достается не тебе, всегда лучше и краше…

Виктория ГАВРИЛОВА

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