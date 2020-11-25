Пять опасных декабрьских дней Они могут преподнести большие неурядицы, уверяют астрологи портала dailyhoro.ru. Так что и в конце года нам расслабиться не удастся.

В целом последний месяц 2020 года будет спокойным, но не бывает так, чтобы опасных дней не было вовсе. Астрологи портала dailyhoro.ru советуют отметить перечисленные даты в календаре, чтобы быть готовыми к любым поворотам судьбы.

14 декабря – полное солнечное затмение

Это будет последнее затмение в 2020 году и самое опасное. Полное затмение Солнца произойдет в знаке Стрельца. Это значит, что 14-го числа могут срываться запланированные дела. Астрологи настоятельно рекомендуют не отправляться в этот день в дальние путешествия и быть предельно осторожными на дорогах. Если придется куда-то поехать, лучше приготовиться заранее. Большие проблемы могут быть у людей, которые много рискуют.

19 декабря – встреча Сатурна и Юпитера в Водолее

17-го числа Сатурн перейдет в знак Водолея, а 19 декабря под влиянием того же знака окажется и Юпитер. Такая встреча двух самых тяжелых планет будет неблагоприятной. У них очень «вязкая» энергетика, которая начнет воздействовать на людей нелучшим образом. В этот день произойдет глобальная энергетическая перестройка, которая может негативно отразиться на настроении и мотивации людей сейчас и в обозримом будущем. Поэтому держите себя в руках и старайтесь не косячить, не принимайте скоропалительных решений.

20 декабря – соединение Солнца и Меркурия

Соединение — негативный аспект, который активизирует все самые негативные черты двух объектов, в нем участвующих. Солнце — это чрезмерная эмоциональность людей, а Меркурий — это сплетни, ложь, срывы планов. Это значит, что 20-го числа не стоит полагаться на удачу. Нужно тщательнее продумывать планы и ни в коем случае не добиваться поставленных целей обманом или грубой силой.

21 декабря – зимнее солнцестояние и соединение Сатурна с Юпитером

Крайне неблагоприятный день. Луна будет расти в Рыбах, что крайне негативно скажется на умении людей концентрироваться на важных делах. Это будет время расцвета апатии и нежелания работать. Также в этот день Сатурн и Юпитер максимально близко подойдут друг к другу, что усилит негативное воздействие планет, начатое 19-го числа при их встрече в знаке Водолея.

30 декабря – полнолуние в Раке

Полнолуние не всегда является опасным днем, но в этот раз оно будет именно таким. Проблемы возникнут из-за сильного диссонанса мощной энергии Луны и слабого Рака. В основном это коснется семейных ценностей и домашних дел. 30 декабря не стоит готовиться к встрече Нового года, потому что это чревато ссорами с родственниками. Лучше сделать временную передышку.

Александра КАЛИНИНА

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