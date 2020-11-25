Насчитайте себе счастья Прогноз нумерологии на 2021 год по дате вашего рождения

Нынешний год полностью оправдывает статус високосного. Народ с нетерпением ждет его окончания, надеясь, что 2021-й не будет так сурово, как его предшественник, учить нас жизни, а принесет счастье и много позитива.

Нумерологи сайта s-zametki.ru предлагают рассчитать свой новый год и узнать, чего каждому из нас ожидать, к чему стремиться и как правильно действовать.

Как уверяют специалисты этой области эзотерики, 2021 – это так называемый пятилетний год (2 + 0 + 2 + 1 = 5), который символизирует период интенсивного перехода и больших изменений. В течение пятого нумерологического года мы часто чувствуем себя более свободными и готовыми к переменам. Мы будем реализовывать новые инициативы и даже можем почувствовать, что у нас за спиной растут крылья. Это год любознательности и стремления к независимости, равно как и желания выйти за пределы своих возможностей. А еще «пятый год» подчеркнет наши маленькие слабости и испытает нас искушениями.

Итак, вычисляем свое личное число. Напоминаем, что для этого надо сложить все цифры вашего рождения. Например, ваш день рождения 14.08.1994. Складываем 1 + 4 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 4 = 36, теперь 3 + 6 = 9. Вы «девятка». Аналогично высчитываете любую дату рождения методом сложения, пока не получите одну цифру, которая и будет вашим личным числом.

Число № 1: Берите все под контроль

В 2021-м вам следует двигаться дальше и внести некоторые изменения в свою жизнь, чтобы наконец-то соответствовать вашим мечтам, желаниям и вашей истинной природе. Ваша судьба только в ваших руках, и вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Теперь вам нельзя ныть и жаловаться или просто чего-то выжидать. Одно можно сказать наверняка: в этом году скучать не придется.

Число № 2: Время становиться зрелым и самостоятельным

Продолжайте свой путь, не задавая себе много вопросов и не поддаваясь сомнениям. Слишком много размышлений не приносят вам пользы и мешают развиваться. В 2021-м вы должны быть более спокойными, здравомыслящими и выдержанными. Вы знаете, кто вы и к чему стремитесь. Начиная с лета вы сделаете один большой шаг вперед.

Число № 3: Вы знаете, чего хотите

В 2021-м вы будете полны решимости достичь своих личных и профессиональных целей. Вас ничто и никто не пугает, и вы готовы действовать. Определите свои приоритеты и приступайте к работе, не думая об усталости. В этом году светофор для вас всегда зеленый, и если вы не попятитесь назад, то ваши самые смелые планы сбудутся.

Число № 4: Будьте более гибким

Вы основываете каждый свой выбор и решение на своих ценностях и принципах. Все, что вы делаете, тщательно продумывается, и логика – это ваш лучший друг. В результате ваша энергия и более творческие идеи иногда могут быть ограничены вашим консерватизмом. В первой половине 2021 года мало что произойдет, но будьте уверены, что ваши усилия в первые шесть месяцев, несомненно, окупятся к осени.

Число № 5: Вы вступаете в период трансформации

Чем дальше, тем сильнее вы чувствуете острую потребность изменить свою жизнь. Как минимум изменить то, что вам больше не подходит или не приносит никакой пользы. Этот переход будет для вас очень полезным, а потому выбросьте все, что мешает вам. Ваша самая основная задача в том, чтобы заставить замолчать сомнения и неуверенность, которые грызут вас изнутри и мешают двигаться вперед. Это год ваших возможностей, следовательно, начинайте устанавливать свои правила!

Число № 6: Это период для глубоких размышлений

В 2021-м вы будете много думать о ваших отношениях, о профессиональной жизни или даже о вашей роли в обществе. Вы чувствуете, что пора идти дальше и развиваться, но остается много вопросов, и вы не знаете, с чего начать. Не торопитесь, думайте и анализируйте, в этом году у вас размышления превыше действий, потому не рвитесь в бой.

Число № 7: Смотрите в будущее

Первый квартал нового года будет непростым, но, к счастью, он длится недолго. А вот весна уже принесет надежды и позволит внести в свою жизнь существенные изменения. Не нужно спешить, вы должны думать о том, что может помочь вам в процессе перемен. Взглянув на вещи под другим углом, вы найдете новые и свежие решения.

Число № 8: Покажите миру, на что вы способны

В 2021-м вы будете особенно активны и полны энтузиазма. Ничто и никто не остановит вас в вашем рвении и желании действовать. Вам нужно показать, на что вы способны, поэтому не стесняйтесь доказывать миру, что вы достойны признания. Это отличный год для вашей карьеры. Вы сделаете значительный шаг вперед и можете ожидать головокружительных перемен.

Число № 9: Заботьтесь в первую очередь о себе

В 2021 году у вас назначено долгое свидание с собой. Пришло время для самоанализа и понимания себя и своих потребностей. Впереди вас ждет внутреннее погружение, которое позволит вам снова найти себя и решить, что делает вас по-настоящему счастливым. Это возможность отбросить обиды и горечь и подумать о том, что впереди спокойствие, счастье и радость.

Александра КАЛИНИНА

Фото с сайта pixabay.com