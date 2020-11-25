Хладнокровные друзья Это для нас они гады, мокрицы, многоножки и жабы. А для кого-то любимые питомцы

Лысыми собаками и кошками уже никого не удивишь. Не вызывают особых эмоций и хорьки на поводках, совы и ежики в клетках. Змеи и лягушки, конечно, тоже не в новинку. Но все же далеко не каждый выберет себе питомцев, которых и в руки-то взять страшно.

Но вот у студента из Владивостока Александра Фокина в квартире живут 12 хладнокровных животных. О своем увлечении молодой человек рассказал нашей газете.

– Александр, кто стал первым обитателем твоего террариума?

– В начале лета 2018 года мы с братом гуляли по полю, и мне под ноги выскочило что-то зеленое. Оказалось, это был самец дальневосточной квакши. Очень красивый. Дома у меня уже был свободный аквариум, а приспособить его для лягушки вполне реально. До этого я уже подумывал содержать амфибий – в конце лета ко мне должен быть приехать эублефар (род ящериц) из Москвы. Но я тогда еще в школе учился, с родителями жил, а они были против всяких гадов в доме. В итоге приволок я квакшу, в тайне держал пару недель, а потом рассказал. Ведь он сидит, никому не мешает, тараканов для корма я тогда уже разводил. И так постепенно за одно лето у меня появились углозубы, жаба, еще один эублефар.

– Почему именно земноводные?

– Мне всегда нравились животные, сколько себя помню. Сначала в семье собаки появились, потом рыбки, мышки, хомяки. Постепенно все это как-то приелось. А на YouTube как раз видео интересные подвернулись. Про ящерок и лягушек всяких. Сначала думал, что это странно, потом начал все глубже интересоваться и понял: хочу их содержать, и все тут! Посмотрел, что продают по России, и заказал первого эублефара.

– Сколько у тебя сейчас домашних питомцев?

– Хороший вопрос. Сейчас у меня 12 холоднокровных, включая три змеи разных видов, двух эублефара и четыре вида амфибий. Два вида тараканов, пара оливковых кивсяков (многоножки), два вида мокриц, местные пауки и костянки, мучной хрущак, три вида грызунов. В общем, много. Возможно даже, что я кого-то забыл, считать всех – дело неблагодарное. Могут появиться и новые.

– Как к твоему увлечению отнеслись родные и друзья?

– Родные относятся, можно сказать, нейтрально, могут даже присмотреть, с кормами помочь. Но чем-то совершенно нормальным и правильным они это не считают. Я ведь студент, а уже с таким вот грузом, от которого никуда не уехать, да и времени они отнимают много. Змей мама боится очень, к ним вообще не подходит, а вот эублефаров даже на руки брать не против.

Другие родственники тоже спокойно к этому относятся, хоть и не очень понимают, как можно любить тех же змей. А я их не понимаю, ведь змеи действительно по-своему милые, с ними нужно просто общаться правильно. Часто гости интересно реагируют. Никогда еще не было реальной паники, но иногда говорят: «Какой ужас, какие они страшные! А можно сфотографировать?»

– Как ты вообще различаешь тех, кто из одного вида? У твоих питомцев есть имена?

– Кому-то их даю, кому-то нет, все как-то само собой получается. Хотя у всех рептилий имена есть, да и у полвины грызунов и амфибий тоже. Сейчас у меня узорчатый полоз Греча, королевский питон Йен, императорский удав Кракен. Различаю почти всех, кроме мастомисов (род грызунов) и, разумеется, членистоногих, количество которых постоянно меняется. Два моих эублефара Марс и Веник (изначально был Венерой, но оказалось, что это тоже самец) совершенно разных окрасов. Дальневосточных квакш я сам вырастил, в «лицо» знаю каждого, но тут есть одна сложность: они меняют окрас от серого до зеленого или коричневого, не всегда за этим успеваешь уследить.

Поведение у всех тоже совершенно разное. Те же квакши – каждая со своими особенностями: кто-то тараканов покрупнее любит, кто-то поменьше. Одна на руках сидит нормально, а другая, чуть не уследил, уже попрыгала куда-то по своим лягушачьим делам.

У ящериц и эублефаров разница характеров особенно ярко проявляется. По поведению на руках, в террариуме – все разные.

– Чем кормишь своих любимцев? Нужны ли для них какие-то особые условия?

– Амфибии и эублефары питаются тараканами с добавлением специального кальция и витаминов. Змеи – грызунами, кормовых я развожу сам. Каких-то особых условий не нужно. Террариумы тем и хороши, что всю квартиру под них перестраивать необязательно. Ограничения есть, конечно, в основном температурные: следить, чтобы сквозняка не было и все такое. Только крышку для садков и террариумов все же стоит иметь. Иначе рискуешь проснуться в кровати со змеей.

– Приходится изучать материалы по уходу за животными?

– Да, конечно. Первое время я только и делал, что читал постоянно и про амфибий, и про рептилий. И сейчас изучаю информацию, если хочу кого-то нового завести. Даже если я уже проводил какую-то процедуру не один раз, все равно лезу в специальную литературу, проверяю себя.

– Дорого содержать террариум?

– Чаще всего цена животного ни в какое сравнение не идет с теми суммами, которые приходится тратить на обустройство его дома и уход. Конечно, есть и бюджетные варианты: взять пластиковый контейнер, сделать в нем вентиляцию, термоковрик купить, минимальный декор и укрытия, кальций и витамины не самой дорогой марки, и все. Я так вначале и хотел, но в итоге за кальций отдал примерно столько же, сколько за самого геккона.

И это же все расходники, которые имеют свойство заканчиваться. И тот же термоковрик может сломаться. А еще насекомых кормовых покупать надо, разводить их ненамного дешевле выходит.

Я своих животных по большей части в контейнерах содержу. Мне так удобнее, можно собрать всех и переехать куда-нибудь быстро. Но это все равно довольно дорого. На животных я трачу примерно столько же, сколько на себя. Но так, если честно, при должном уходе получается с большинством домашних животных, будь то попугайчик, собачка, кошечка или змейка. В этом сравнении террариумы не так уж и дорого обеспечивать.

Кому-то хобби Александра может показаться необычным, но для него это такие же любимые домашние питомцы, как для многих хомячок или породистый пес. И судя по всему, эти хладнокровные создания отвечают хозяину взаимностью.

Марина ЗУБКО

Фото Александра ФОКИНА