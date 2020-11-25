Добываем камень – возводим города Один из лидеров стройиндустрии края Владивостокский бутощебеночный завод отмечает 60-летний юбилей

История предприятия, входящего сегодня в группу компаний «Востокцемент», началась с решения Совета министров СССР от 25 мая 1953 года, постановившего возвести во Владивостоке Первореченский бутощебеночный завод. Он стал одним из первых предприятий строительной индустрии края и обеспечил потребности колоссально возраставшего в объемах капитального строительства в столице Приморья в начале 1960-х годов.

Без щебня стройки нет

Новорожденный завод, обустроенный на улице Снеговой, был введен в эксплуатацию 27 ноября 1960 года. Для производства щебня различных фракций предприятие добывало (и добывает по сей день) камень в карьере Северного участка Первореченского месторождения андезитов, расположенного в черте города, недалеко от Рудневского моста и самого завода. Это, заметим, значительно сокращает трафик доставки щебня до возводимых объектов, как следствие, снижается его стоимость для заказчиков.

Позитивную роль в развитии Первореченского бутощебеночного завода сыграло выделение в те же годы из бюджета страны – опять-таки по решению Совета министров СССР – 4,312 млрд рублей на жилищное, культурно-бытовое и коммунальное строительство в столице Приморья. Именно тогда возник проект «Большой Владивосток», был создан Главвладивостокстрой Министерства строительства РСФСР, а строители впервые приступили к монтажу крупнопанельных зданий в разных районах города и возведению пятиэтажных жилых домов на новом проспекте, получившем название в честь 100-летия Владивостока.

Благодаря этому масштабному строительству Первореченский бутощебеночный завод достиг проектной мощности в 600 тысяч кубометров щебня в год всего через пять лет после ввода в эксплуатацию. В 1980-м объемы производства выросли до 1 млн кубометров в год. Потому что без щебня невозможно ни возведение жилых и промышленных объектов, ни строительство дорог.

В 1990 году предприятие получило новое, привычное нам название – Владивостокский бутощебеночный завод (ВБЩЗ). Сегодня это одно из лучших предприятий отрасли в масштабах всей страны. Согласно прогнозам, в 2020 году объем его производства составит около 700 тысяч кубометров щебня разных фракций.

Как рассказал корреспонденту «В» управляющий ВБЩЗ Владимир Куренков, технический проект, на основе которого предприятие сегодня добывает камень в близлежащем карьере, разработан в Санкт-Петербурге ОАО «Гипронеруд» (институт по проектированию горнодобывающих предприятий с открытым и подземным способами разработки, существующий, к слову, с 1948 года). В 2013 году его представители приезжали во Владивосток и лично согласовывали новый проект разработки с комитетом по геологии и использованию недр Приморского края. В 2014-м срок действия лицензии на разработку Первореченского месторождения андезитов был продлен до 2034 года.

Новая техника в помощь рекордам

За шесть десятилетий своего существования ВБЩЗ выпустил около 35 млн кубометров щебня, 59 млн кубометров бутового камня и вскрыши уложено в основаниях самых значимых объектов народного хозяйства. Это, к примеру, ковш Владивостокской ТЭЦ-2, основание площадки рыбокомбината, путевое развитие торгового порта и так далее. Более половины объемов продукции завода вложено в жилищное строительство (фундаменты и отмостки зданий, железобетонные изделия, бетоны, растворы). Образно говоря, Владивосток стоит на камне, который производит ВБЩЗ.

Достижение выпуска рекордных объемов продукции сопровождалось систематическим техническим перевооружением предприятия. В течение 2005-2008 годов на ВБЩЗ были полностью обновлены основные производственные фонды: введен в эксплуатацию Северный участок карьера добычи камня, смонтирован дробильно-сортировочный комплекс финской компании METSO MINERALS мощностью 700 тысяч тонн в год, обновлено оборудование транспортного цеха. С той поры завод не только производит, но и сам доставляет материалы на стройплощадки города.

– В 2018 году был обновлен парк автосамосвалов, приобретено четыре машины марки «Вольво» с объемом кузова 15 кубических метров. В конце 2019 года купили дизельный экскаватор Hitachi ZX-670 с объемом ковша 3,6 кубометра. Его производительность отгрузки составляет до 5500 тонн камня в сутки. Также в конце 2019 года был модернизирован дробильно-сортировочный комплекс. Появилась дополнительная стадия производства щебня (конусная дробилка, грохот, конвейеры) с производительностью 1050 тонн в сутки, – перечисляет Владимир Куренков.

Рассказывая о достижениях ВБЩЗ, необходимо добавить, что предприятие стабильно платит налоги в бюджеты разных уровней, а это более 170 млн рублей в год.

Пообещали – делаем

Помимо того что ВБЩЗ – один из лучших в своей отрасли в стране по производственным показателям, это еще и социально ответственное предприятие. Завод заботится не только о своих сотрудниках, но и шефствует над близлежащими жилыми микрорайонами на улицах Карьерной и Снеговой. Сегодня для Владивостока такая тесная дружеская связь предприятия с населением уникальна.

– В октябре 2017 года завод взял шефство над жильцами многоквартирных домов на улице Карьерной. Мы обязались построить и построили детскую площадку между домами № 26 и 28. Установили около 20 лавочек по всей улице Карьерной, которых здесь раньше попросту не было. По соседству с домом № 30 высадили деревья. Здесь же установили забор длиной 60 метров. Рядом с домом № 24 на этой же улице построили подпорную стену и два марша лестницы, чтобы людям было удобно спускаться. До этого она была разрушена временем и непогодой. На сегодня проведена огромная шефская работа, разумеется, с помощью местных жителей, – подчеркивает управляющий ВБЩЗ. – Кроме того, по мере необходимости завод поставляет материалы для локального ремонта дорог по улице Карьерной и выделяет щебеночную продукцию на нужды подшефных домов. Надо добавить, что предприятие пообещало оказать помощь администрации Владивостока в проектировании и строительстве ливневой канализации вдоль улицы Карьерной, чтобы она не тонула во время дождей. Пообещали – значит, сделаем.

Экология под контролем

Огромное внимание завод уделяет вопросам экологии и охране окружающей среды. По словам Владимира Куренкова, при осуществлении своей деятельности предприятие соблюдает установленные стандарты (нормы, правила) по охране атмосферного воздуха. На постоянной основе осуществляется производственный экологический контроль. На заводе организована экологическая служба, возглавляемая специалистом-экологом – инженером по охране окружающей среды, ответственным за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха.

Также между АО «ВБЩЗ» и специализированными организациями заключены договоры, в соответствии с которыми проводятся лабораторные исследования параметров атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки. Проводятся ежемесячные замеры, которые подтверждают соответствие качества атмосферного воздуха установленным государственным нормативам.

С целью сокращения степени воздействия выбросов на атмосферу предприятие постоянно выполняет комплекс мероприятий. К примеру, каждый год на защитном валу восточного борта карьера высаживаются 50 саженцев в соответствии с планом озеленения. Со временем здесь поднимется целый лес.

При ветреной погоде над производством пока еще можно заметить облако пыли. ВБЩЗ принимает все необходимые меры, чтобы в дальнейшем избежать этого. Так, компания «Промаспирация» из Екатеринбурга специально для АО «ВБЩЗ» разработала проект аспирационной системы, произвела подбор и монтаж современного оборудования, позволяющего максимально возможно локализировать источники по выбросу пыли. Специалисты предприятия продолжают работать в этом направлении, совместно со специализированными организациями разрабатывать меры, чтобы исключить выбросы полностью.

Необходимо отметить, что за шесть десятилетий ударной работы у предприятия не было проблем ни с экологами, ни с Ростехнадзором, ни с другими контролирующими и проверяющими организациями по вопросам соблюдения экологических требований. Последняя по времени проверка Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, проведенная в период с 29 марта по 25 мая 2017 года, не выявила ни одного нарушения и подтвердила соответствие ВБЩЗ всем экологическим нормам.

Мирные взрывы безопасны

Что касается последствий для жилых домов и промышленных зданий на улице Карьерной от взрывов, производимых в карьере во время добычи камня, то главный маркшейдер АО «ВБЩЗ» Михаил Смолин заверяет: угрозы или опасности они не представляют.

– У нас проводились изыскания по сейсмологии, после чего эксперты сделали заключение, что никакой сейсмики там нет. Рядом с карьером, буквально в 50 метрах, находится здание базы одной из коммерческих компаний. Если бы на нем появились хоть какие-то трещины или проявились иные последствия взрывов, его владельцы сообщили бы нам об этом. Но таких заявлений нет, – рассказывает Михаил Смолин.

Кроме того, перед проведением взрывных работ завод за сутки предупреждает об этом всех, кто находится в опасной зоне по разлету камней, владельцев всех зданий и сооружений, которые попадают в опасную зону. Сотрудники предприятия обходят все организации и рассказывают, в какое время будет взрыв и что надо делать в этом случае.

– Со всеми организациями у АО «ВБЩЗ» подписан документ о том, что они не против проведения взрывных работ, но только надо их предупреждать. Что и делается. Непосредственно перед взрывом происходит повторное оповещение, – объясняет главный маркшейдер. – Плюс территория карьера проливается водой из специальных машин для меньшей запыленности. При этом на каждом объекте присутствует сотрудник предприятия, ответственный за вывод людей из опасной зоны. И лишь убедившись, что все люди выведены, технический директор дает команду на проведение взрывов. Их всего три: первый – предупредительный, затем второй, мы называем его «боевой», и финальный взрыв. Затем идут короткие гудки, извещающие, что взрыв прошел удачно. После чего снимаются оцепление и перекрытие дороги.

Нужен всем

В завершение рассказа о юбиляре необходимо подчеркнуть, что сегодня Владивостокский бутощебеночный завод почти полностью удовлетворяет потребность в щебне в самом Владивостоке и на треть в Приморском крае. Крупнейшие потребители его продукции – строители и производители бетона и железобетонных изделий Владивостока и Артема. Щебеночная продукция ВБЩЗ известна также далеко за пределами Приморья. Поставки ведутся по всей территории Дальневосточного федерального округа вплоть до Чукотки. Как говорится, без щебня никуда.

Имена

Золотой фонд завода

Гордость ВБЩЗ – его специалисты. Сегодня на заводе работают 97 человек, большинство которых – высококлассные профессионалы.

Рассказывая о кадровой политике предприятия, Владимир Куренков не без гордости называет фамилии ветеранов, отдавших заводу более 20 лет своей трудовой жизни. Например, токарь Сергей Юрьевич Дерябов отработал на ВБЩЗ четыре десятка лет! И до сих пор трудится. У секретаря-референта Татьяны Ивановны Маловой непрерывный стаж работы на предприятии – 36 лет. Специалист по охране труда Татьяна Николаевна Пронь трудится здесь уже 35 лет. Сергей Владимирович Востриков, слесарь по ремонту автомобилей, отдал родному заводу 34 года. Бухгалтер Ольга Александровна Петренко проработала 27 лет. Уборщик производственных помещений Виктория Александровна Михальченко трудится на ВБЩЗ 24 года. У машиниста башенного крана Владимира Александровича Гаврилова заводской стаж 23 года.

Этих специалистов, а также многих других сотрудников Владимир Куренков называет золотым фондом завода, ведь без мастеров своего дела даже самая мощная и умная техника – просто железо.

Сергей КОЖИН

Фото Алексея Воронина