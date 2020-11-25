Хороший стоматолог знает толк и во вкусной еде Гость программы сегодня и кулинарный наставник в одном лице – Игорь Елистратов, известный российский ортодонт, владелец специализированной клиники.

Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

– Игорь Владимирович, а вы всегда мечтали стать стоматологом?

– Я много кем мечтал стать в детстве: летчиком, танкистом, музыкантом, математиком. Но, когда настал момент рационально подойти к вопросу, в Хабаровском мединституте как раз открылся стоматологический факультет, а я планировал пойти в медицину. И подумал: «Отлично! Буду обеспечивать людей зубами!» Так сложилось, что я первым на факультете защитил кандидатскую диссертацию, спустя пять лет практики пошел преподавать. Окончил аспирантуру в Москве у главного стоматолога Советского Союза Евгения Власовича Боровского, очень ему признателен. После такой аспирантуры я уже мог преподавать в любой сфере стоматологии.

– А правда, что именно вы первым начали заниматься брекет-системами на Дальнем Востоке?

– Да, в 1992-м я поехал в Москву, попытался научиться этой системе, но там тогда уже все было очень коммерциализировано. Приехали друзья-американцы, с ними нужно было общаться, а я очень хорошо говорил по-английски. И американские ортодонты пригласили меня в США на учебу. Потом с помощью известного ортодонта Дойла Болтриджа мы стали организовывать курсы, учить людей ставить брекеты. А в 1999-м я оказался во Владивостоке. Меня пригласили как человека, наделенного ученой степенью, открыть стоматологический факультет. Два первых года я был его деканом. Но потом принял решение уйти в частную практику.

– И на кухне вы проявляете себя очень профессионально. Давно увлеклись кулинарией?

– Очень люблю поесть! Если б я был отпетым гурманом, я бы, наверное, большую часть жизни посвящал посещению ресторанов, дегустаций. Я много бывал в Америке и могу с уверенностью сказать, что во Владивостоке готовят не хуже. Очень вкусно! Но, конечно, дефицит продуктов присутствует.

– Расскажите о своей сегодняшней работе.

– Я даже не думал, что буду настолько привязан к своей профессии. Просто я очень люблю свой коллектив. Мне нравится, что эти молодые ребята такие же постоянно стремящиеся к чему-то, как я сам. Не жалею средств на их образование. У них глаза горят. Конечно, отсюда и результат работы. Настолько высока степень доверия к ним! Просто молодцы! Коллектив Клиники доктора Елистратова считаю на данный момент идеальным.

Кальмар, фаршированный кровяной колбасой

ИНГРЕДИЕНТЫ

Оливковое масло – 4-5 ст. ложек

Копченый бекон – 100 г

Красная луковица – 1 шт.

Листья тимьяна – 1 ст. ложка

Кровяная колбаса – 200 г

Черный черствый хлеб – 2 куска

Лимон – 1 шт.

Кальмар – 4 тушки среднего размера

Чеснок – 2 зубчика

Помидоры черри – 400 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШАГ 1. Хорошо разогреваем сковороду с оливковым маслом. Добавляем мелко нарезанный бекон, обжариваем до золотистой корочки.

ШАГ 2. Добавляем в сковороду красный лук, немного тимьяна. Обжариваем, пока лук не станет мягким.

ШАГ 3. К луку и бекону добавляем кровяную колбасу, зажариваем ее до появления корочки.

ШАГ 4. Готовую зажарку снимаем с плиты и слегка остужаем. Затем натираем туда немного лимонной цедры, добавляем черствый хлеб.

ШАГ 5. Перемешиваем готовую массу и выкладываем в блендер. Немного измельчаем ее так, чтобы оставались небольшие кусочки бекона, хлеба и колбасы.

ШАГ 6. Фаршируем кальмар готовой массой не слишком плотно, рассчитывая, что тушки уменьшатся в размере при дальнейшем приготовлении. Чтобы масса не рассыпалась, используем деревянные шпажки.

ШАГ 7. На слегка смазанную оливковым маслом сковороду-гриль выкладываем фаршированный кальмар. Слегка обжариваем с обеих сторон.

ШАГ 8. Добавляем к кальмару крупно нарезанный чеснок, помидоры черри, немного тимьяна. Тушим, пока помидоры не станут мягкими.

ШАГ 9. Выкладываем на тарелки готовый кальмар, фаршированный кровяной колбасой. Поливаем соусом из помидоров черри. Приятного аппетита!

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Справка

Игорь Елистратов – владелец клиники, главный ортодонт. Стаж работы – 30 лет. Кандидат медицинских наук, член Всемирной федерации ортодонтов. C 1999 года участник ежегодных съездов Американской ассоциации ортодонтов. Первый на Дальнем Востоке начал заниматься установкой брекет-системы и обучать этому специалистов. Сегодня Клиника доктора Елистратова – провайдер и представитель системы invisalign, инновационной методики исправления прикуса в сравнении с брекетами.

Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале.

Готовьте вместе с программой «8 вкусов» и отмечайте свои блюда хештегом #8вкусов!

Фото Алексея Воронина