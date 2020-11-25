«Приморочка-2» провела на выезде две встречи вместо трех В Туле прошел второй тур Первой лиги чемпионата России по волейболу среди женских команд. Из-за неявки ВК «Обнинск» команды провели всего по два матча.

Как сообщает министерство физической культуры и спорта края, «Приморочка-2» в первом матче тура уступила череповецкой «Северянке-3» со счетом 0:3, а на следующий день одержала уверенную победу над местной «Тулицей-3» – 3:0.

«В первом матче с «Северянкой-3» играли на равных, особенно в первой партии, но из-за того, что недожали соперника в стартовом сете, не смогли собраться на приеме в следующих партиях. С «Тулицей-3» наш основой состав уверенно вел все партии и выполнил все установки. Удавалось все на блоке и приеме, так как проработали все свои ошибки первой игры», – прокомментировала тренер приморских волейболисток Валентина Слепова.

Третий тур Первой лиги пройдет в Иваново с 11 по 13 декабря.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта sportprimorsky.ru